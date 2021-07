Beim Start in Hybrid-Ära «Monte» mit neuer Route

Vor dem Casino in Monte Carlo ist der Start in die neue Hybrid-Ära

Der Auftakt der interessanten neuen Hybrid-Ära der Rallye-Weltmeisterschaft bei der Rallye Monte-Carlo im nächsten Jahr findet erstmals seit 2006 ausschließlich in Monaco als zentrale Drehscheibe statt.

In den letzten Jahren haben Valence und Gap (ab 2014) die Veranstaltung vor dem Abschlusstag in den Bergen über dem Fürstentum ausgerichtet. Das wird sich bei der 90. Ausgabe der Rallye vom 20. bis 23. Januar 2022 mit dem zentralen Service im Hafen von Monaco ändern. Und es bedeutet eine Vielzahl neuer Prüfungen, die seit vielen Jahren nicht mehr gefahren wurden, wobei 95 Prozent der Strecke von der diesjährigen Veranstaltung abweicht und ein großer Wert auf Zuverlässigkeit ohne Zwischenservice an jedem der vier Tage gelegt wird.

Die längsten Etappen am Freitag und Samstag enthalten nur eine einzige Reifenmontagezone zwischen den Schleifen am Vormittag und am Nachmittag. Nur die Fahrer selbst dürfen an ihren Autos arbeiten und nur das im Fahrzeug mitgeführte Werkzeug verwenden, nachdem sie den zentralen Service in Monaco verlassen haben.

Nach dem Start am Donnerstagabend wieder vor dem berühmten Casino in Monte Carlo führt die Rallye in die Berge der Region Alpes-Maritimes und auf den legendären «Col de Turini» bei Dunkelheit, die eine knisternde Atmosphäre garantiert, wenn die Fans zu einem der ikonischen Orte der WRC strömen. Luceram – Lantosque und La Bollène-Vésubie – Moulinet mit dem «Col de Turini» und mit 23,52 km der längste Test des Donnerstags ergeben 38,83 km Action.

Freitag ist die härteste Etappe mit zwei Schleifen mit jeweils drei Prüfungen nahe dem Mercantour-Nationalpark mit einer Gesamtlänge von 118,88 km. Roure – Beuil, Pierlas – Ilonse und La Tour-sur-Tinée – Saint-Jean-la-Rivière werden morgens und nachmittags gefahren, mit einer kurzen Pause in Puget-Théniers zwischendurch zum Reifenwechsel.

Die dritte Etappe führt weiter nördlich in der Region «Alpes-de-Haute-Provence» für weitere 94,10 Bestzeitkilometer. Le Fugeret – Thorame-Haute eröffnet am Vortag eine Doppelschleife der neuen Saint-Jeannet – Malijai und der Saint-Geniez – Thoard mit oft tückisch eisigen Anstieg zum Col de Fontbelle. Ein Reifenwechsel in Digne-les-Bains ist die einzige Pause.

Das Finale am Sonntag umfasst vier Prüfungen im Nordwesten der Alpes-Maritimes mit insgesamt 67,52 km. Die neuen La Penne – Collongues und Briançonnet – Entrevaux werden wiederholt, wobei letztere die Wolf Power Stage vor der Abschlusszeremonie auf dem Platz am Casino bildet.

Die 17 Prüfungen umfassen 319,33 km.