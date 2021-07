M-Sport mit aktuellem Kader nicht unzufrieden

M-Sport-Teamchef Richard Millener wäre «nicht enttäuscht», wenn es im ersten Jahr der Hybrid-Ära der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) beim aktuellen Kader mit Teemu Suninen, Gus Greensmith und Adrien Fourmaux bleibt.

Das Team hat für die Saison 2022 einen Spitzenfahrer im Visier, aber von den etablierten Top 4 der WRC Hyundai hat bereits mehrjährige Verträge mit Thierry Neuville und Ott Tänak abgeschlossen und Sébastien Ogier wird voraussichtlich ein Teilzeitprogramm absolvieren. Elfyn Evans soll eine Verlängerung mit Toyota vereinbart haben.

Geschäftsführer Malcolm Wilson räumte im Mai ein, dass die Optionen für führende Fahrer «von Tag zu Tag abnehmen». Millener sagte, M-Sport habe mit jedem verfügbaren Fahrer gesprochen, und schlug vor, seine Fahrer zu behalten, die zusammen 54 WRC-Starts in World Rally Cars haben.

«Es gibt noch ein paar Optionen, es gibt noch keine Eile von unserer Seite, die Leute können ganz leicht erraten, wie viele Plätze noch frei sind, wie viele Fahrer noch verfügbar sind», sagte Millener zu DirtFish. «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht mit jeder einzelnen verfügbaren Person gesprochen haben, aber letztendlich, wie ich in früheren Interviews gesagt habe, alle drei Fahrer, die wir in Bezug auf Gus, Adrien und Teemu haben, alle haben gutes Potenzial und wenn wir so bleiben würden, wie wir waren, würde ich trotzdem nicht enttäuscht sein.»

Millener verwies auf Fourmauxs Bestzeit bei der Safari Rallye Kenia und die Leistungen von ihm und Greensmith bei dieser Veranstaltung und in Kroatien als Beispiele für die Qualitäten, die M-Sport von seinen Fahrern sehen wollte.

Pushen, wo es möglich ist

«Wir versuchen vielleicht nicht bei jeder Rallye zu 100 % zu pushen, um zu gewinnen, aber wir haben unsere Strecken ausgewählt, wo wir zeigen können, dass wir konkurrenzfähig sind, und das sind sowohl Gus als auch Adrien», fügte er hinzu. «Teemu hat gezeigt, was er kann, was wiederum entscheidend ist, um zu führen und Prüfungen zu gewinnen. Wir müssen uns also alle unsere Optionen ansehen und die Jungs wissen alle, dass die nächsten Rallyes der Schlüssel dazu sind, uns zu zeigen, wozu sie fähig sind. Aber wir müssen Geschwindigkeit, Beständigkeit und Entwicklung sehen, und ich denke, sie alle tun dies auf ihre eigene Weise.»

M-Sport war das erste der drei WRC-Teams, das letzte Woche in Goodwood öffentlich eine Version seines 2022-Autos präsentierte, als es den Ford Puma Rally1 enthüllte.

Millener sagte, die Notwendigkeit, seine Aufstellung zu fixieren, sei aufgrund der Änderung der Vorschriften «vielleicht etwas dringender» als in den Vorjahren, fügte jedoch hinzu: «Wir sind noch nicht in der Lage, etwas bekannt zu geben. Es gibt keine wirkliche Eile, aber natürlich möchten wir die Dinge lieber früher als später in die Wege leiten, da diese Fahrer das Auto zu Beginn des nächsten Jahres mehr und mehr testen würden, um sich mit diesen neuen Vorschriften wohler zu fühlen, denn die Autos sind ziemlich anders», ergänz

Zukunft von Suninen

Millener wurde zu Suninens Optionen für das nächste Jahr nach den Fahrern des Teams für 2022 gefragt.

Suninen, dreimal auf Podium, sagte, er würde gerne die Möglichkeit haben, im Jahr 2022 überall dort zu testen, wo er kann, was seiner Meinung nach sowohl die offenen Stellen bei M-Sport als auch einen Sitz bei Toyota, den er wahrscheinlich mit Sébastien Ogier im nächsten Jahr haben würde, berücksichtigt.

«Es ist schwer zu sagen, wie die Situation gerade ist», erklärte Suninen. «Toyota sucht einen Fahrer, der eine halbe Saison oder länger fährt, und dann denke ich, dass bei M-Sport noch alle Plätze frei sind, also ist Platz.»

Auch Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala gab am Mittwoch zu, dass Suninen für das Team interessant sein könnte. «Wir haben mit allen Fahrern gesprochen, um den zweiten Fahrer dann für das dritte Auto zu haben», führte Latvala an. «Ich habe bereits erwähnt, dass es Esapekka Lappi und Teemu Suninen gegeben hat, es gibt Optionen. Aber auch auf dieser Seite kann ich an dieser Stelle leider noch nichts bestätigen.»