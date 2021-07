Neuville über die Kosten 2022 wegen Hybrid besorgt

Hyundai-Werkspilot Thierry Neuville hat vor möglichen Kostenfolgen einer zu starken Einschränkung des Hybridantriebs in der Rallye-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr gewarnt.

Die FIA arbeitet mit den Teams zusammen, um die genauen Pläne für den schrittweisen Einsatz des 100-kW-Boosts abzuschließen. Neuville befürchtet jedoch, dass zu starke Beschränkungen für den Einsatz mit den letztlich kombinierten 500 PS zu großen Kostensteigerungen führen werden.

Neuville sagte gegenüber DirtFish: «Wir müssen die Regeln klären, dieses Hybridauto kann ein echter Kostenfresser sein, wenn es darum geht, Strategien zu erstellen. Wenn wir mehr Einschränkungen haben, wird es schwieriger, die Analyse durchzuführen. Wenn es ziemlich offen und frei sein wird, kann jeder seine eigene Strategie für die ganze Rallye entwickeln und es gibt vielleicht einige mit einer besseren als die anderen bei einigen Rallyes, oder es wird gemischt.»

Neuville weiter: «Aber wenn es viele Einschränkungen gibt, müssen die Teams Leute einsetzen, um all die kleinen Punkte zu erarbeiten, an denen wir die Einschränkungen überwinden und diese Einschränkungen maximal nutzen können. Im Moment ist noch nichts klar und noch nichts entschieden, es muss bald getan werden.»

FIA-Rallye-Direktor Yves Matton argumentierte in die andere Richtung und sagte, die Reduzierung der Anzahl der verfügbaren Karten von 10 möglichen auf drei würde die Kosten senken. «Die Teams sind an wöchentlichen Treffen zu diesem Thema beteiligt, sie sind sich sehr bewusst, wohin wir gehen», sagte Matton. «Es ist möglich, dass einige mit der Philosophie nicht einverstanden sind, aber die Philosophie ist ziemlich klar: Wir wollen nicht mit unbegrenztem Aufwand in einer Meisterschaft sein und wir wollen die Tür nicht komplett offen lassen, um mit Simulationen zu starten wie wir sie im Rennsport haben.»

Matton führte fort: «Auf dieser Grundlage arbeiten wir daran, den Vorteil zu reduzieren, viel Geld für die Simulation auszugeben. Deshalb hat sich der Ansatz weiterentwickelt und der letzte Vorschlag – und dem haben fast alle zugestimmt – bestand meines Wissens darin, die Zahl der Möglichkeiten zur Umsetzung des Hybrids drastisch zu reduzieren. Die erste Idee war 10 und jetzt sind wir näher bei drei.»