Sébastien Ogier «Schwieriges erstes Mal in Ypern»

Der fünfte Platz beim achten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), der belgischen WM-Premiere in Ypern, war für Sébastien Ogier keinesfalls das erwartete Ergebnis, in der Tabelle blieb der Titelverteidiger aber vorne.

Das Schicksal lächelte Sébastien Ogier und Julien Ingrassia bei der Rallye Ypern, der vierten neuen Veranstaltung im WRC-Saisonkalender, nicht an. Da sie sich während der ersten Läufe der charakteristischsten Strecken der Veranstaltung schwer taten, beschränkten sich ihre Hoffnungen bald auf den dritten Platz des Podiums. Der intensiv geführte Vierer- und dann Dreierkampf belebte das Wochenende.

Als die Rallye am Sonntag nach Spa zum Finale rund um den Kultkurs und auf der Rennstrecke kam, wurden ihre Ambitionen von Anfang an durch einen Reifenschaden zunichte gemacht. Damit kämpften sie um die Power Stage als letztes Ziel, was sie mit Bravour taten und einen Bonus von vier Punkten zu ihrem fünften Platz in der Gesamtwertung gewannen. Mit einem um einen Punkt gesteigerten Vorsprung in der Meisterschaft geht es für die Franzosen nun mit der Akropolis-Rallye, an der sie seit 2013 nicht mehr teilgenommen haben, wieder auf Schotter.

Sébastien Ogier: «Wir erwarteten eine große Herausforderung für Ypern, eine Rallye, die für ihre Schwierigkeit bekannt ist und an der wir noch nie teilgenommen haben. So etwas habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt und hätte auch nicht gedacht, dass es so heftig wird. Als die Strecken abgetrocknet waren, verwandelten sie sich in eine Staubschicht, die den Asphalt viel rutschiger machte, als wir es für den ersten Durchgang erwartet hatten. Die zweiten Durchgänge liefen viel besser, aber es war sehr schwer, die verlorene Zeit aufzuholen. Zusätzlich zu unserer mangelnden Erfahrung unter diesen Bedingungen hat uns die Tatsache, dass unser Pre-Event-Test auf einer nicht wirklich repräsentativen Straße durchgeführt wurde, keine optimale Vorbereitung ermöglicht. Trotzdem haben wir viel am Set-up des Autos gearbeitet und wir haben die notwendigen Anpassungen vorgenommen, damit ich im Verlauf des Wochenendes ein besseres Gefühl hatte und wir wieder das Tempo mitgehen konnten.»

Ogier führte weiter aus: «Auch wenn die ersten beiden Tage schwierig waren, haben wir am Sonntag trotzdem um das Podium gekämpft. Leider hat ein Reifenschaden zu Beginn des Tages, unserem zweiten des Wochenendes, unsere Hoffnungen auf den dritten Platz zunichte gemacht. Schade, denn die Geschwindigkeit, die wir beim Pushen hatten, hätte diesen extrem engen Kampf wirklich spannend gemacht. Mit diesen Problemen und ein wenig Glück haben wir also den fünften Platz belegt, aber dank einer guten Zeit in der Power Stage mit insgesamt 14 Punkten von 37 auf 38 Punkte gegenüber zwei Konkurrenten, die jetzt punktgleich auf Platz zwei liegen. Das ist nicht so schlimm und jetzt werden wir diese Rallye hinter uns lassen und uns auf die nächste konzentrieren. Wir fahren nach Griechenland. Ich liebe dieses Land wirklich und es ist Teil der Geschichte der WRC, daher freue ich mich sehr, wieder dabei zu sein.»

Endstand nach 20 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Differenz 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:30:24,2 2 Breen/Nagle (IRL), Hyundai + 30,7 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 43,1 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 49,6 5 Ogier/Ingrassia (F), Toyota + 55,8 6 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 3:46,5 7 Rossel/Coria (F), Citroën Rally2 + 12:14,9 8 Cracco/Vermeulen (B), Skoda Rally2 + 13:05,9 9 Keim/Chrisrian (D), VW + 13:13,8 10 Verschueren/Cuvelier (B), VW + 13:31,2

Fahrer-WM nach 8 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 162 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 124 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 124 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 99 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 87 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 60 8 Gus Greensmith (GB), Ford 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 31 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 30