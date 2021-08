Ypern: Neuville setzt im Shakedown belgische Akzente

Beim achten Saisonlauf, dem belgischen Einstand in die Rallye-Weltmeisterschaft in Ypern, hat der einheimische Hyundai-Werkspilot Thierry Neuville mit der schnellsten Zeit in Shakedown seinen Siegeswillen gezeigt.

Es kam wie erwartet. Der ostbelgische Tabellendritte Thierry Neuville machte im Hyundai i20 WRC deutlich, dass er sein erstes Heimspiel in der Rallye-Weltmeisterschaft gewinnen und seinen ersten Sieg 2021 erzielen will. Beim Shakedown, mit 9,81 km der bislang längste 2021, trumpfte der fünffache Vizechampion in seiner Heimat wie erwartet auf. Er markierte mit 4:22,5 Minuten die inoffiziell schnellste Zeit, acht Zehntelsekunden vor seinem Teamkollegen Ott Tänak. 1,1 Sekunden hinter Neuville wurde der Tabellenführer und Titelverteidiger Sébastien Ogier im Toyota Yaris WRC auf der dritten Position geführt, vor seinen beiden Toyota-Partnern Elfyn Evans und Kalle Rovanperä.

Kurz, aber knackig präsentiert sich die WM-Premiere des westbelgischen Asphaltklassikers. Entgegen dem sonstigen Austragungsmodus fand der Shakedown nicht am Donnerstag, sondern erst am Freitagvormittag statt. Nur wenig später stand am Freitagmittag schon um 13:36 Uhr die erste von 20 Asphaltprüfungen an. Insgesamt führt die Rallye Ypern über 973,79 km inklusive der fast 300 km langen Überführung am Sonntag von Ypern an den Grand Prix-Kurs von Spa Francorchamps in den Ardennen, wo die Rallye am Sonntag gegen 13:30 Uhr nach 20 Prüfungen (= 310,92 km).

Obwohl die Rallye erst am Freitagmittag beginnt, ist der Freitag der Hauptkampftag. Acht Prüfungen (= 135,34 km) stehen auf dem Programm. Die letzten drei Entscheidungen werden ab 19:04 Uhr schon teils in der Dunkelheit absolviert. Die letzte Freitag-Prüfung wird um 20:48 Uhr gestartet.

Inoffizielle Shakedownzeiten (9,81 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Differenz 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 4:22,5 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 4:23,3 3 Ogier/Ingrassia (F), Toyota 4:24,6 4 Evans/Martin (GB), Toyota 4:25,7 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 4:26,5 6 Loubert/Haut-Labourette (F), Hyundai 4:28,6 7 Fourmaux/Jamoul (F/B), Ford 4:28,8 8 Katsuta/Barritt (JP/GB), Toyota 4:29,1 9 Greensmith/Patterson (GB/IRL), Ford 4:29,4 10 Huttunen/Lukka (FIN), Hyundai R5 4:43,1

Fahrer-WM nach 7 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 148 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 111 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 96 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 82 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 74 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 42 8 Gus Greensmith (GB), Ford 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 31 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 30