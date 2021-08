Toyota bereitet sich auf die «Akropolis» vor 26.08.2021 - 12:42 Von Toni Hoffmann

© GRP Toyota beim Akropolis-Test

Der neunte Lauf in der Rallye-Weltmeisterschaft wird in der zweiten September-Woche beim Comeback der Rallye Akropolis ausgetragen, der legendäre Schotterklassiker in Griechenland ist gefürchtet wie eh und je.