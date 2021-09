Mont Blanc: Loeb verpasst möglichen Podiumsplatz

Die wiedervereinten neunfachen Rekord-Weltmeister Sébastien Loeb und Daniel Elena haben bei der französischen Rallye Mont Blanc mit P6 das mögliche Podium verpasst, Yoann Bonato feiert seinen fünften Sieg.

Der 79-fache WM-Sieger Loeb, der beim französischen Asphalt-Lauf am Fuße des Mont Blanc in einem Peugeot 306 Maxi seines eigenen Team antrat, belegte vor dem Finale den dritten Platz mit einem Vorsprung von zehn Sekunden, verlor jedoch dann 37,7 Sekunden auf Eric Camilli (Citroën C3), Sieger der letzten Etappe, wegen einiger Problem und fiel auf den sechsten Gesamtrang zurück.

«Es hat nichts mehr funktioniert, keine Stoßdämpfer, keine Bremsen, nur der zweite Gang. Es ist bei der Hälfte der Prüfung passiert», erklärte Loeb sein Pech auf der letzten Entscheidung.

Dennoch war es eine starke Leistung von Loeb, der wieder mit seinem langjährigen Co-Piloten Daniel Elena vereint war, als er fünf Top-5-Zeiten auf den 13 Prüfungen der Rallye in seinem etwas betagten Peugeot 308 Maxi erzielte, darunter die Bestzeit auf der zwölften Prüfung.

Yoann Bonato gewann die Rallye Mont-Blanc Morzine zum fünften Mal in einem Citroën C3 Rally2. Bonato, Zweitplatzierter in der WRC2 bei der Rallye Monte Carlo, holte sich den Sieg mit 5,3 Sekunden vor Quentin Giordano, der im VW Polo GTi R5 streckenweise führte. Die beiden lösten sich bei der Führung während der zweitägigen Veranstaltung mehrmals ab. Giordino lag noch drei Entscheidungen vor dem Ziel vorne. Auf der vorletzten Prüfung musste er aber die Spitze und damit den Sieg an Bonato abtreten. «Ich denke, dieser Sieg hätte auch Giordino verdient. Es war ein harter Kampf. So lieben wir unseren Sport», sagte Bonato.

Mit seinem fünften Rallye-Mont-Blanc-Morzine-Sieg liegt er nun auf Augenhöhe mit dem zweimaligen WM-Rallye-Sieger Philippe Bugalski als erfolgreichster Fahrer der Rallye.

Nachdem Loeb spät das Podium verpasste, komplettierte Quentin Gilbert (Škoda Fabia R5) die Top Drei, am Ende lag er 2,6 Sekunden vor dem Citroën des ehemaligen M-Sport WRC-Fahrers Camilli.

Gilles Panizzi erreichte in seinem Hyundai i20 R5 den 15. Platz (+ 4:32,0), während François Delecour im zweiten Peugeot 306 Maxi auf der zehnten Prüfung mit einem Getriebeproblem ausschied.