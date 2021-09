Akropolis: Hyundai hofft das Wohlwollen der Götter

Nach den Siegen auf Eis und Schnee sowie auf Asphalt hofft Hyundai beim Comeback der griechischen Rallye Akropolis auf das Wohlwollen der Götter, um auch auf rauem Schotter siegen zu können.

Die griechische Rallye Akropolis kehrt nach neun Jahren wieder in Weltmeisterschaft zurück. Mit ihren rauen Schotterpisten wurde sie wegen ihrer Härte auch als die europäische «Safari» bezeichnet. Mit der neunten Runde kehrt die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) nach dem Asphaltauftritt in Belgien wieder auf Schotter zurück. Unter den Augen der Götter und mit deren Wohlwollen möchte Hyundai, Titelverteidiger in der Herstellerwertung, nach Eis und Schnee sowie Asphalt in dieser Saison nun auch auf Schotter gewinnen.

«Wir begrüßen die Rückkehr der Rallye Akropolis in den WRC Kalender, und wir freuen uns auf unsere erste Teilnahme an diesem besonderen Ereignis», sagt der Hyundai-Sportchef Andrea Adamo. «Es wird eine besonders harte Herausforderung für Teams, aber wir haben uns entsprechend vorbereitet und sind bereit, die Prüfungen anzugehen.»

Beim letzten Einsatz beim WM-Debüt der belgischen Rallye Ypern zeigte das im unterfränkischen Alzenau agierende Hyundai-Team mit einem Doppelsieg in der Herstellerwertung eine hervorragende Leistung. Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe waren das ganze Wochenende über unschlagbar, als sie vor ihrem Heimatpublikum einen grandiosen Sieg einfuhren.

Den belgischen Lokalfavoriten standen auf dem Podium ihre Teamgefährten Craig Breen und Paul Nagle zur Seite, die nach einer brillanten Fahrt auf dem zweiten Platz landeten. Ott Tänak und Martin Järveoja heimsten drei Wertungsprüfungssiege ein, mussten sich aber mit dem sechsten Gesamtplatz zufriedengeben, nachdem sie durch einen Reifenschaden ihren Anspruch auf einen Podiumsplatz verloren.

«Ich bin stolz, wie wir die vergangenen Veranstaltungen angegangen sind», kommentierte Adamo. «Wir konnten auf hohem Niveau agieren und Ergebnisse sichern, die unser Potenzial widerspiegeln. Wir müssen so weitermachen und in Griechenland darauf setzen, so viele Punkte wie möglich zu sichern.»

Die Rallye Akropolis führt über 15 Prüfungen (= 292,19 km). Ihre kurvigen Bergstraßen und hohen Temperaturen üben starken Druck auf die Autos sowie die Teams aus. Bei der zweiten Durchfahrt werden die Etappen noch tückischer, nachdem Felsen und Steine aufgelockert sind.

«Die Rallye Akropolis wird eine harte Veranstaltung», sagt Neuville. «Die Strategie wird sehr wichtig sein, aber das mögen wir. Wir haben hohe Erwartungen für ein weiteres gutes Ergebnis, und wir freuen uns darauf.»

«Die Rallye in Griechenland ist mit viel Historie und Tradition verbunden», fügt Tänak hinzu. «Ich denke, es wird eine richtig gute Veranstaltung. Sie stellt hohe Ansprüche, aber die Wertungsprüfungen sind ganz speziell. Ich kann es kaum erwarten, wieder dabei zu sein und ein gutes Ergebnis einzufahren.»

Bei der Rückkehr der WRC auf Schotterboden werden sie bei der «Rallye der Götter», so die Bezeichnung des Veranstalters, Dani Sordo und Candido Carrera im dritten Hyundai i20 WRC begleitet. Alle drei Crews haben den i20 WRC in Griechenland getestet, um sich für eine der härtesten Veranstaltungen im Kalender für 2021 vorzubereiten.

«Die Rallye Akropolis war eine der rauesten Rallyes, an denen ich früher teilgenommen habe, aber insgesamt gesehen ist sie eine Rallye mit guten Wertungsprüfungen“, sagte Sordo. «Es wird die erste Rallye mit Cándido an meiner Seite sein, und ich hoffe, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen können.»

Fahrer-WM nach 8 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 162 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 124 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 124 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 99 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 87 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 60 8 Gus Greensmith (GB), Ford 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 31 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 30