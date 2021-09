Evans und Rovanperä mit erstem Test in Yaris Hybrid

Die Toyota-Piloten Elfyn Evans und Kalle Rovanperä haben diese Woche zum ersten Mal den GR Yaris WRC Rally1 getestet, um einen ersten Vorgeschmack auf die Hybrid-Zukunft der FIA Rallye-Weltmeisterschaft zu bekommen.

Testfahrer Juho Hänninen hat bislang die gesamte Entwicklungstests durchgeführt, wobei das Team daran interessiert ist, die frühe Entwicklung des brandneuen Autos richtig zum Laufen zu bringen, bevor die WM-Piloten testen.

Evans und Rovanperä waren in Frankreich beim Test des Teams auf Asphaltstraßen, die auch von der Rallye Monte Carlo benutzt werden. Tom Fowler, der technische Direktor von Toyota, sagte, das Auto von 2022 mache gute Fortschritte.

«Wir fangen jetzt an, gut voranzukommen», merkte er an. «Ich möchte nicht falsch verstanden werden, wir haben noch eine riesige Herausforderung vor uns, aber es ist nicht mehr ganz so entmutigend wie vor einem Monat. Viele Dinge im Auto sind jetzt ziemlich geregelt, in Bezug auf Antriebsstrang, Federung, all die Dinge, die viele Monate dauern, bis der Hersteller damit fertig ist, wir haben ein ziemlich gutes Bild davon.»

Fowler gab zu, dass sich die Art der Tests in den kommenden Wochen weiterentwickeln würde. «Die Geschwindigkeit des Autos im Test zu sehen, ist großartig», meinte er. «Aber dann müssen wir sicherstellen, dass es im Rallye-Umfeld funktioniert, das heißt, die Gebrauchstauglichkeit von Teilen und dergleichen zu prüfen.»

Bevor Rovanperä nächste Woche zum zehnten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft nach Griechenland fliegt, hat er eine arbeitsreiche Woche hinter sich. Neben dem Testen des Hybrid-Yaris verbrachte er den ersten Teil der Woche mit Drifts im Supra und Yaris mit dem Teamkollegen Takamoto Katsuta in Finnland.

Video vom Test mit Kalle Rovanperä

https://www.youtube.com/watch?v=x-jIDZWLULo

Video vom Test mit Elfyn Evans

https://www.youtube.com/watch?v=IdeLzjcCL9w