Fourmaux: «Test mit dem Puma hat mir geholfen»

Adrien Fourmaux sagt, dass der Test mit dem neuen Hybrid-Puma Rally1 von M-Sport Ford dazu beigetragen hat, die Erinnerung an seinen schweren Unfall bei der belgischen Rallye Ypern im letzten Monat zu lindern.

Der Franzose schied nahe seiner französischen Heimat bei der belgischen Premiere in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Ypern auf dramatische Weise aus und verletzte sich bei einem Aufprall von 24 g am Fuß. Seitdem hat der 26-Jährige den Puma mit der Spezifikation 2022 in Frankreich und diese Woche auf Sardinien getestet.

Fourmaux sagte gegenüber wrc.com: «Die Streckenbeschaffenheit ist natürlich anders als in Belgien, aber es war wirklich gut für mich, nach dem Crash wieder in diesem Tempo zu sein und ein Auto mit dieser Geschwindigkeit zu fahren. Ich konnte viele Kilometer ohne Druck fahren und konnte viel Erfahrung mitnehmen und aus dem Test lernen. Wirklich, ich habe sehr viel Freude verspürt, diesen Puma Rally1 zu fahren. Mit dem Vollhybrid fühlt sich das Auto unglaublich an – so viel Tempo.»

Fourmaux weiter: «Ich lerne noch ein bisschen mit dem Hybrid, wie die anderen Fahrer auch, aber es ist wirklich interessant, an der Strategie zu arbeiten und ein bisschen damit zu spielen, wann man sie einsetzen wird. Es ist wirklich etwas Neues und eine weitere interessante Herausforderung für die nächste Saison.»

Fourmaux teilte die Testsitzung dieser Woche mit Matthew Wilson und Gus Greensmith. «Es ist großartig, die Chance zu haben, mit Matthew zusammenzuarbeiten», sagte er. «Er hat so viel Erfahrung mit so vielen Autos. Ich denke, wir können ganz gut zusammenarbeiten, es ist wirklich gut, dass er seine Ratschläge mit mir teilt. Es fühlt sich an, als ob wir als Team arbeiten und in die gleiche Richtung gehen.»

Auf die Frage nach seinen Gefühlen zum Ausstieg von Teemu Suninen aus dem Team, der ihm die Tür öffnet, an den verbleibenden vier Läufen zur Rallye-Weltmeisterschaft in einem Fiesta World Rally Car teilzunehmen, das er zuvor mit dem Finnen geteilt hatte, meinte Fourmaux: «Ich konzentriere mich auf meine Karriere und gebe mit dem Team mein Bestes. Für mich ist jedes Mal, wenn ich in das World Rally Car oder den Puma Rally1 einsteigen kann, fantastisch und hilft mir, mehr Erfahrung zu sammeln.»

Video vom Test mit Adrien Fourmaux

https://www.youtube.com/watch?v=el1zVXVvvLo