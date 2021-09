Akropolis: Toyota baut auf diesjährige Schotterstärke

Toyota hat in der diesjährigen Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bislang alle Schotterrallyes gewinnen können und möchte diese Erfolgsstory beim WM-Comeback der griechischen Rallye Akropolis fortsetzen.

Die griechische Rallye Akropolis, gerne wegen der Härte der Schotterpisten auch als die europäische Rallye Safari bezeichnet, kehrt nach neun Jahren in die Königsklasse zurück. Auf den rauen griechischen Schotterpisten möchte Toyota, Tabellenführer bei den Herstellern und bei den Fahrern, die diesjährige Stärke des Yaris WRC auch bei der neunten WRC-Station weiter erfolgreich demonstrieren. Jeder der drei Piloten hat schon einmal in diesem Jahr auf Schotter gewonnen. Den letzten Hellas-Sieg von Toyota fuhr 1990 Carlos Sainz im Celica 4WD ein.

Die Akropolis-Rallye war zuletzt 2013 in der WRC vertreten und stand seit der ersten Saison vor 40 Jahren fast immer im Kalender. Die Veranstaltung ist bekannt für steinige Bergstraßen und hohe Temperaturen, die eine harte Herausforderung für Autos, Reifen und Fahrer darstellen.

Sébastien Ogier, der die Rallye 2011 gewann, reist mit 38 Punkten Vorsprung in der Meisterschaft nach Griechenland, gemeinsam mit Teamkollegin Elfyn Evans auf dem zweiten Platz. Kalle Rovanperä, Vierter der Gesamtwertung, wird sein Debüt bei der Akropolis-Rallye geben, ebenso wie TGR WRC Challenge Program-Fahrer Takamoto Katsuta. In der Herstellerwertung hat Toyota bei vier verbleibenden Rennen 41 Punkte Vorsprung.

Die Rallye beginnt am Donnerstagnachmittag in der Hauptstadt Athen mit einer Startzeremonie unter der alten Akropolis-Zitadelle und einem kurzen Parcours rund um den Syntagma-Platz. Von dort führt der Freitag die Crews nach Westen zu zwei Prüfungen in der Nähe von Loutraki, von denen eine nach einer Mittags-Reifenmontagezone wiederholt wird und bevor ein weiteres Prüfungspaar auf der Route nach Norden in Angriff genommen wird .

Der Samstag ist der längste Tag der Rallye und beginnt mit einer Schleife von vier Entscheidungen mit einer Reifenmontagezone. Zwei dieser Prüfuungen, Pavliani und Eleftherrohori, werden nach dem Service in Lamia wiederholt. Den Abschluss der Rallye am Sonntag bildet Pyrgos, die mit 33,2 Kilometern längste Prüfung des Wochenendes, zwischen zwei Durchgängen der berühmten Tarzan-Prüfung.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Es ist toll, die WRC wieder in Griechenland zu haben. Das letzte Mal, als die Akropolis-Rallye auf dem Kalender stand, habe ich sie tatsächlich gewonnen, und es ist eine Veranstaltung, die ich selbst sehr mag. Man muss sich wirklich konzentrieren, da es stellenweise rau sein kann und der Reifenverschleiß ziemlich hoch ist. Einige der Prüfungen in der Nähe von Lamia sind seit 16 Jahren nicht mehr gefahren worden, werden also für alle aktuellen Fahrer komplett neu sein. Wir wissen, dass die Organisatoren viel an den Straßen gearbeitet haben und der Straßenzustand viel besser zu sein scheint als in der Vergangenheit. Oben liegt jedoch viel loser Kies, sodass dies für das erste Fahrzeug, also für Sébastien Ogier, ziemlich schwierig sein könnte. Obwohl dies eine weitere neue Rallye im Kalender ist, haben wir einige gute Erfahrungen mit der Akropolis-Rallye im Team, und ich hoffe, dies hilft uns, eine erfolgreiche Veranstaltung zu haben.»

Tabellenführer Sébastien Ogier: «Die Akropolis-Rallye ist eine dieser Veranstaltungen, die die Geschichte der WRC geschrieben haben, und wir haben sie jetzt schon seit einigen Jahren vermisst. Es ist definitiv ein Land, das ich liebe und ich freue mich darauf, dorthin zurückzukehren. Natürlich können wir eine Vorstellung davon haben, was uns von der Vergangenheit erwartet, aber es wird ein neues Ereignis in dem Sinne, dass jeder neue Pacenotes schreiben muss, und es ist immer schön, wenn alle so auf dem gleichen Niveau beginnen. Ich weiß, dass es eine Rallye wird, bei der es eine Herausforderung sein wird, die als erstes Auto auf die Strecke zu müssen, aber es ist schön, in der Meisterschaft zu sein, und wir werden alles tun, um diesen Rückstand zu halten. Das wird unser Ziel sein.»

Elfyn Evans: «Ich habe die Akropolis schon einmal im Jahr 2012 gemacht, aber das war mit einem zweiradgetriebenen Auto. Es wird offensichtlich eine ganz andere Erfahrung sein, jetzt mit einem World Rally Car dorthin zu fahren, und es werden viele neue Pacenotes zu schreiben sein. Es ist für mich also mehr oder weniger wie eine brandneue Rallye, auch wenn Scott dort etwas mehr Erfahrung hat. Die Strecke hat viele Prüfungen, die nur einmal befahren werden, was ungewöhnlich ist, und das bedeutet, dass es – wie bei jeder trockenen Schotter-Rallye – viel Straßenreinigung zu bewältigen gibt. Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt, aber wir gehen wie immer dorthin, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»

Kalle Rovanperä: «Es ist schön, bei einem weiteren Klassiker in der WRC dabei zu sein. Ich weiß, dass die Akropolis früher immer eine wirklich harte Veranstaltung war. In diesem Jahr sehen die Straßen nach den Videos, die wir gesehen haben, in einem besseren Zustand aus als in der Vergangenheit, und ich denke, es wird eine ziemlich interessante Veranstaltung. Da viele Prüfungen nur einmal gefahren werden, ist es wirklich wichtig, ein gutes Setup für die Bedingungen im ersten Durchgang zu haben, wenn es etwas rutschiger ist. Dies war also der Hauptfokus unseres Tests vor dem Event. Hoffentlich können wir wieder die Pace haben, um um die Podiumsplätze zu kämpfen. Wir müssen nur versuchen, eine saubere Rallye zu machen und sehen, was wir bekommen.»

Fahrer-WM nach 8 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 162 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 124 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 124 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 99 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 87 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 60 8 Gus Greensmith (GB), Ford 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 31 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 30