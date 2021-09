Sébastien Ogier über die mögliche Zukunft in der WEC

Nach Aussagen des siebenmaligen Rallye-Weltmeisters Sébastien Ogier soll Ende 2021 mit dem Vollzeitjob im Rallyesport Schluss sein, 2022 könnten aber einzelne Einsätze folgen, sein Fokus soll auf der Rundstrecke liegen.

Sébastien Ogier hat bekannt gegeben, dass er am 7. November in Bahrain an einem Rookie-Test der Langstrecken-Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Der Erfolg dieses Tests könnte darüber entscheiden, wie viele Rallyes er im nächsten Jahr absolvieren wird. Ogier hatte beabsichtigt, sich Ende 2020, seiner ersten Saison bei Toyota Gazoo Racing, vom Vollzeit-Profi-Rallyesport zurückzuziehen, verzögerte diese Entscheidung jedoch aufgrund des durch COVID-19 verkürzten Sieben-Runden-Kalenders um ein Jahr. Er fügte seiner Sammlung im Jahr 2020 einen siebten Titel hinzu und ist gut positioniert, um sich auch 2021 einen achten Titel zu sichern.

WEC immer schon Wunsch

Ogier hat keinen Hehl aus seinem Wunsch gemacht, im nächsten Jahr speziell Langstreckenrennen und die WEC als nächstes Karrierekapitel zu erkunden, da Toyota auch ein Werksprogramm in dieser Serie betreibt. Laut DirtFish, gab er bekannt, dass er jetzt einen Termin im Terminkalender hat, um den Toyota GR010 Hybrid auf dem Sakhir International Circuit zu fahren. Der Test, der zwischen der Rallye Spanien und der Rallye Monza in Ogiers WRC-Plan liegt, könnte dann bestimmen, wie viele Rallyes Ogier im nächsten Jahr bestreiten wird. Außer der Rallye Monte Carlo ist nichts anderes klar.

«Die Idee ist, dass ich bei meinem ersten Test mit dem WEC-Auto sehen möchte, wie viel Arbeit ich noch machen muss, um vielleicht eine Chance oder ein Programm in dieser Kategorie zu haben, und zumindest sehen, wie 2022 aussieht, was das WEC-Programm für mich angeht, und dann vielleicht einen klareren Plan für die WRC machen», sagte Ogier. «Aber die Wahrheit ist, dass wir im Moment sowieso keinen großen Kalender für die WRC im nächsten Jahr haben, also muss ich am Ende des Tages auch etwas planen.»

Auf die Frage, ob es weitere Neuigkeiten zu seiner Rennkarriere gebe, bestätigte Ogier, dass dies nicht der Fall sei, meinte aber: «Es ist immer noch mein Plan und es ist immer noch mein Traum, in der WEC anzutreten, ich bin aber offen für Einsätze in anderen Kategorien, wenn ich sehe, es wäre zunächst von Vorteil. Ich denke, ich werde offen sein, jeden Schritt zum Fortschritt zu machen, wenn es nötig ist. Ich glaube, ich habe das schon erwähnt, dass es Zeit braucht.»

Ogier weiter: «Ich erwarte nicht, in dieses WEC-Auto einzusteigen und der Beste zu sein, man muss realistisch sein. Sicherlich ist es ganz anders als das, was ich bisher gemacht habe, aber ich denke, dieser erste Test wird uns eine Vorstellung davon geben und wie gesagt, wir werden mit dem Team besprechen, was der beste Plan für mich und der beste Plan für uns alle ist.»

Der siebenmalige Rallye-Weltmeister war zuvor auf der Rundstrecke unterwegs, jedoch nicht im Langstreckensport. 2017 testete er auf dem Red Bull Ring ein Red Bull RB7 Formel-1-Auto und startete ein Jahr später an gleicher Stelle in einem Mercedes C63 AMG mit Bestplatzierung als Zwölfter in die DTM. Auch im Porsche Supercar und im ADAC GT Masters ist Ogier in seiner Karriere als Einzelfahrer gefahren.

Vor seinem Praxistest im November wird er jedoch zwei Tage lang auf dem Toyota-Simulator fahren, um sich mit dem GR010 Hybrid vertraut zu machen.