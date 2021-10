Finnland: Elfyn Evans, der fliegende Waliser

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team feiert dank eines herausragenden Wochenendes von Elfyn Evans und seinem Co-Piloten Scott Martin einen vierten Heimsieg bei der Rallye Finnland.

Das britische Duo ist nun die einzige Crew, die die Teamkollegen Sébastien Ogier und Julien Ingrassia, die in Finnland Fünfter wurden, zwei Rallyes vor Schluss, im Titelkampf einholen kann. Auch dem Gewinn der Herstellermeisterschaft ist das Toyota einen Schritt näher gekommen.

Bei der Rallye Finnland, dem zehnten Saisonlauf in der Weltmeisterschaft, sah sich das Team auf den Highspeed-Schotterstraßen einer verschärften Konkurrenz gegenüber. Evans war am Ende des ersten Tages am Freitag als Gesamtdritter bestplatzierter Toyota-Fahrer, der trotz des zweiten Platzes eine starke Leistung abgeliefert hatte. Am Samstagmorgen übernahm er mit vier Bestzeiten die Führung und baute bis zum letzten Tag den Vorsprung auf 9,1 Sekunden aus.

In der ersten der vier Prüfungen am Sonntag lag er nur 0,4 Sekunden hinter der Bestzeit, bevor er sowohl in der WP 17 als auch in der WP 18 die schnellsten Zeiten lieferte, um seinen Vorsprung zu erhöhen. Er besiegelte den Sieg mit der schnellsten Zeit in der Power Stage am Ende der Rallye und holte sich die maximalen fünf Bonuspunkte.

Das Ergebnis bedeutet, dass der Toyota Yaris WRC, gebaut in der Rallye-Heimatstadt Jyväskylä, seinen ungeschlagenen Rekord auf seinen Heimatstraßen seit seinem Debüt im Jahr 2017 hält. Es ist der insgesamt 25. WRC-Sieg des Autos bei der letzten Schotterrallye. Für 2022 wird ein neues technisches Reglement eingeführt. Es ist auch das 200. WRC-Podium für Toyota, der dritte Hersteller, der diese Zahl erreicht.

Mit seinem zweiten Saisonsieg verkleinert Evans den Rückstand auf Tabellenführer Ogier auf 24 Punkte bei maximal 60 zur Verfügung stehenden Punkten. In der Herstellerwertung wird der Vorsprung von Toyota auf 61 Punkte ausgebaut.

Ogier erreichte an diesem Wochenende sein Hauptziel, das Ziel zu erreichen und weitere Punkte für die Meisterschaft zu sammeln, und wurde nach Setup-Änderungen am Samstag immer selbstbewusster mit dem Auto. Einen Platz vor Ogier als Gesamtvierter belegten Esapekka Lappi und Janne Ferm im privat eingesetzten Toyota Yaris WRC, eine starke Rückkehr zu dem Auto, mit dem sie vor vier Jahren ihren Heimsieg errungen hatten.

Sowohl Kalle Rovanperä als auch der Fahrer des TGR WRC Challenge Programm, Takamoto Katsuta, konnten nach dem Re-Start am Sonntag bei ihren ersten Rallye Finnland-Start in der Top-Kategorie der WRC weitere Erfahrungen sammeln.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Die Rallye Finnland zu gewinnen ist immer etwas ganz Besonderes und noch mehr für unser Team, daher freuen wir uns sehr, hier wieder zu gewinnen. Die Konkurrenz war hier in diesem Jahr stärker, aber die Leistung von Elfyn zeigt, dass wir ein schnelles Auto hatten. Er war nicht unbedingt einer der Favoriten auf den Sieg, aber er hat bewiesen, dass er an diesem Wochenende der schnellste Fahrer ist. Er hat einen unglaublichen Job gemacht. Auf der Oittila-Prüfung in der Dunkelheit am Freitagabend fand er einen anderen Gang und bewies sein Selbstvertrauen, und konnte danach die Führung übernehmen und kontrollieren. Auf seinen Sieg kann er sehr stolz sein. In der Fahrerwertung liegt es jetzt nur noch zwischen Séb und Elfyn, und die Herstellerwertung sieht für uns sehr gut aus.“

Sieger Elfyn Evans: «Für das Team bei der Heimrallye zu gewinnen, fühlt sich als etwas ganz Besonderes an. Nach einer für mich schwierigen Rallye in Estland auf Straßen mit ähnlichen Eigenschaften fühlt es sich wirklich gut an und vor allem wie wir es geschafft haben. Wir haben in unserem Test einige Änderungen am Auto vorgenommen und ich habe am Freitag ziemlich früh großes Vertrauen darin gefunden. Ich bin wirklich glücklich und dankbar für das Team für die ganze Arbeit, es war ein tolles Wochenende. Ich bin glücklich, dieses Auto auf diesen Straßen fahren zu dürfen, und den Sieg zu erringen, ist etwas ganz Besonderes. Es ist ein positives Ergebnis in Bezug auf die Meisterschaft. Der Fahrertitel ist für mich noch ein langer Weg, aber wir werden bei jedem Event unser Bestes geben.»

Tabellenführer Sébastien Ogier: «Am Sonntag ging es für uns darum, in der Power Stage noch ein paar Punkte zu holen. Leider hatten wir kurz nach dem Start der Etappe ein Problem, sodass wir keine gute Zeit fahren konnten. Das war nicht unsere Rallye, aber so ist es manchmal. Wir müssen weitermachen. Wir sind in der Meisterschaft noch immer gut aufgestellt und ich freue mich sehr auf Spanien und auf Asphalt. Ich weiß, was ich da zu tun habe. Elfyn hat sich an diesem Wochenende sehr gut geschlagen, also gut gemacht für ihn.»

Kalle Rovanperä: «Für uns mussten wir am Sonntag einfach die Prüfungen durchfahren. Das Team hat gestern großartige Arbeit geleistet, um das Auto zu reparieren, aber der Schaden war ziemlich groß und das Auto war nicht hundertprozentig, also mussten wir aufpassen, dass wir nicht springen oder das Auto zu sehr belasten. Ich hatte von gestern auch Rückenschmerzen. Also fuhren wir einfach durch, um bei Bedarf ein paar Herstellerpunkte zu sammeln. Herzlichen Glückwunsch an Elfyn, er hat einen tollen Job gemacht. Für mich war das ein schwieriges Wochenende, an dem wir viel erwartet hatten, aber ich freue mich auf Spanien.»

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Evans/Martin (GB), Toyota 2:19:13,7 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 14,1 3 Breen/Nagle (IRL), Hyundai + 42,2 4 Lappi/Ferm (FIN), Toyota + 58,8 5 Ogier/Ingrassia (F), Toyota + 2:54,4 6 Greensmith/Patterson (GB/IRL), Ford + 5:02,3 7 Fourmaux/Coria (F), Ford + 6:22,9 8 Suninen/Markkula (FIN), VW R5 + 9:52,1 9 Östberg/Eriksen (N), Citroën Rally2 + 10:07,8 10 Lindholm/Hämaläinen (FIN), Skoda + 10:52,8

Fahrer-WM nach 10 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 190 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 166 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 130 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 129 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 128 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 76 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 68 8 Gus Greensmith (GB), Ford 52 9 Dani Sordo (E), Hyundai 43 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 42