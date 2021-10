WM-Kalender 2022: Interessanter Mix aus alt und neu

13 Rallyes und eine Überraschung stehen 2022 bevor, die jüngste Präsentation des Kalenders der Rallye-Weltmeisterschaft 2022 hat die perfekte Mischung aus Klassikern mit zukunftsweisender Orientierung.

Ausgehend von der «Place du Casino» ist die Rallye Monte Carlo die Definition eines Klassikers, die Weltmeisterschaft wäre nicht die WRC ohne das Ambiente des noblen Fürstentums an der Côte d’Azur, von dem aus die die Crews in die umliegenden Berge geschickt werden.

Runde zwei ist eine Mischung aus alt und neu. Schweden kennen wir gut, aber Umeå ist ganz neu. Die nördliche Stadt der Nation wird die Art von eisiger Umgebung bieten, die die Serie für einen echten Winterklassiker braucht.

Kroatien war in der vergangenen Saison ein WRC-Hit und die Straßen, die durch die Hügel rund um Zagreb führen, werden ein weiteres großartiges Spektakel bieten. Portugal und Italien bilden ein gutes und bekanntes Rückgrat des Kalenders, wobei Kenia eine spektakuläre Fortsetzung seiner beeindruckenden Rückkehr in der letzten Saison verfolgt. Die Safari ist die erste von drei für die nächste Saison geplanten Runden außerhalb Europas. Die anderen beiden sind beide aus der Vergangenheit bekannt, auch die Rallye Neuseeland. Die Chance, zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt wieder im Land der langen weißen Wolke zu sein, begeistert Rallye-Fans auf der ganzen Welt. Und natürlich auch die Fahrer.

Und das gleiche gilt für die Flyaway-Saison in Japan. Der Ferne Osten wird ein würdiges Finale für den Thriller eines ersten Jahres für die brandneuen Hybrid-Rally1-Autos bieten.

Aber bevor wir nach Asien kommen, können wir uns auf ein paar Speed-Festivals in Estland und Finnland freuen. Die Rallye Akropolis «Rally of Gods» bietet den alternativen Schottertest, schnell langsam zu fahren, während eine letzte europäische Runde durch die Hügel von Tarragona in Spanien so beliebt wie eh und je sein wird.