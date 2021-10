Ogier bereit für Test im Toyota GR010 Hybrid

Der siebenmalige Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier ist nach einer erfolgreichen zweitägigen Simulator-Session mit Toyota Gazoo Racing bereit für seinen ersten Test im Le-Mans-Sieger GR010 HYBRID Hypercar.

Ogier wird am 7. November, dem Tag nach dem letzten Rennen der Saison 2021, einen GR010 HYBRID beim jährlichen Rookie-Test der FIA World Endurance Championship (WEC) auf dem Bahrain International Circuit fahren. Um sich auf den Test vorzubereiten, besuchte er die Teamzentrale von Toyota Gazoo Racing WEC in Köln für eine Sitzanpassung und eine Fahrsimulator-Session, bei der er zwei Tage lang die 5,412 km lange Strecke in Bahrain am Steuer eines GR010 HYBRID gefahren ist.

Während der Session konnte Sébastien mehr über die Eigenschaften des 700 PS starken GR010 HYBRID mit Allradantrieb erfahren und eine positive Beziehung zu den Ingenieuren aufbauen, die in Bahrain mit ihm zusammenarbeiten werden. Ogier, der im Juli 2020 den TS050 HYBRID im Simulator gefahren ist, wird beim Rookie-Test mit Charles Milesi zusammenarbeiten. Milesi, 20, wurde von der WEC in Anerkennung seiner beeindruckenden LMP2-Saison ausgewählt, die einen Klassensieg in Le Mans beinhaltete. Anfang des Monats absolvierte er auch eine Simulator-Session in Köln.

Der Rookie-Test in Bahrain findet am Sonntag, 7. November, mit einer zweistündigen Vormittagssitzung und drei Stunden Test am Nachmittag statt.

Sébastien Ogier: «Ich freue mich, das GR010 HYBRID Hypercar zum ersten Mal beim offiziellen WEC-Rookie-Test in Bahrain auf der Strecke zu fahren. Die Simulator-Session lief gut, es war schön, mit dem Team zusammenzuarbeiten und den GR010 HYBRID zum ersten Mal zu kennen zu lernen. Ich konnte schon spüren, dass das Hypercar ganz anders ist als der TS050 HYBRID, den ich letztes Jahr im Simulator gefahren bin. Wie jeder weiß, ist es ein Traum von mir, in Zukunft im Langstreckenrennsport zu startet und der Test in Bahrain ist wichtig, um mehr über das Auto und mein eigenes Niveau zu lernen. Es ist eine große Herausforderung für mich und ich arbeite hart daran, für Bahrain bereit zu sein, aber ich freue mich sehr darauf.»