Ott Tänak startet nicht beim WM-Finale

Ott Tänak wird auf das Saisonfinale der FIA Rallye-Weltmeisterschaft bei der ACI Rallye Monza (18. - 21. November) aus familiären Gründen verzichten.

In einer kurzen Erklärung, die auf dem Social-Media-Konto des Esten veröffentlicht wurde, schrieb der Hyundai Motorsport-Star:

«Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber leider kann ich aus persönlichen familiären Gründen nicht an der ACI Rallye Monza teilnehmen. Dies ist eine schwierige Entscheidung, aber es ist eine notwendige. Ich wünsche unserem Team alles Gute für die Endrunde der Meisterschaft, es gibt noch viel zu kämpfen!»

Tänak wird im i20 World Rally Car des koreanischen Herstellers durch Teemu Suninen ersetzt. Der Finne sollte seinen zweiten Auftritt in einem i20 N Rally2 haben, nachdem er letzten Monat in der WRC2 in Spanien den zweiten Platz belegt hatte.

In einem Statement von Hyundai Motorsport heißt es: «Wir haben eine Last-Minute-Änderung in unserer Mannschaftsaufstellung für die ACI Rallye Monza. Leider müssen Ott Tänak (und Martin Järveoja) auf die Veranstaltung aus persönlichen Familienangelegenheiten verzichten. Wir wünschen Ott alles Gute und können es kaum erwarten, ihn 2022 wieder im Team im Einsatz zu sehen! In der Zwischenzeit heißen wir Teemu Suninen und Mikko Markkula im WRC-Team willkommen, da das finnische Duo Ott und Martin beim Saisonfinale in Italien im Hyundai i20 Coupe WRC ersetzen wird.»

Suninen wird dort Thierry Neuville und Dani Sordo im Hyundai-Kader starten, während das Team die eher unwahrscheinliche Titelverteidigung gegen Toyota versucht. Toyota führt mit 47 Punkten und benötigt von der dreitägigen Asphaltbegegnung nur noch fünf weitere Zähler, um den Titel von Hyundai zurückzuerobern.