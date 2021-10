Katsuta 2022 im Yaris Hybrid Rally1 mit Johnston

Takamoto Katsuta, Fahrer des Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Programms, wird mit einer weiteren vollen Saison in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) den brandneuen Toyota GR Yaris WRC Rally1 fahren.

Katsuta hat seit seinem Einstieg in den Toyota Yaris WRC gegen Ende der Saison 2019 einen starken Fortschritt hinterlassen und im Jahr 2021 bisher einige besonders beeindruckende Ergebnisse erzielt. Der Japaner landete bei den ersten drei Läufen der Saison sowohl in Portugal als auch auf Sardinien auf dem vierten Platz. Bei der Rückkehr der legendären Safari Rallye Kenia holte er mit dem zweiten Gesamtrang seinen ersten Podestplatz.

Im Jahr 2022 tritt die WRC mit der Einführung des Hybridantriebs in eine neue Ära ein, und Katsuta wird bei allen 13 Runden einen Toyota GR Yaris WRC Rally1 für ein neues Team, das Toyota Gazoo Racing World Rally Team Next Generation, fahren, das von Toyota Gazoo ab der nächsten Saison eingesetzt wird.

Sein Beifahrer wird Aaron Johnston sein, der Anfang dieses Monats zusammen mit Katsuta bei der Rallye Finnland antrat. Der Ire übernimmt diese Rolle dauerhaft, nachdem Dan Barritt in den letzten drei Jahren eine Schlüsselrolle in der Entwicklung von Katsuta gespielt hatte. Juho Hänninen, der als Testfahrer für das Toyota Gazoo Racing World Rally Team einen Großteil der Entwicklungsarbeit am GR Yaris WRC Rally1 geleistet hat, wird Katsuta auch weiterhin in seiner Rolle als Instruktor des Challenge-Programms betreuen und beraten.

Takamoto Katsuta: «Diese Saison war sehr gut für mich. Am Anfang ging ich es Schritt für Schritt und die Ergebnisse wurden immer besser. Am Ende standen wir in Kenia auf dem Podium, das war ein ganz besonderes Gefühl. Danach war es etwas schwieriger, aber ich lerne viel aus diesen harten Momenten und hoffe, dass es eine nützliche Erfahrung für die Zukunft sein wird. Ich freue mich auf das nächste Jahr und die neue Autogeneration, die sehr interessant sein wird. Es wird sich viel ändern und ich bin sehr gespannt, wie sich das alles im Auto anfühlt und was wir erreichen können. Ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit mit Aaron. Wir haben bereits eine sehr gute Zusammenarbeit und ich bin mir sicher, dass wir sie noch stärker machen können, wenn wir noch mehr Rallyes zusammen machen. Ich möchte Dan (Barritt) für seine sehr für seine große Unterstützung seit 2016 danken. Ohne sie hätte ich keines der guten Ergebnisse erzielt, die wir zusammen geschafft haben. Er hat mir so viele Ratschläge gegeben und wir hatten viele tolle Momente, und wir werden auch außerhalb des Autos eng zusammenarbeiten. Vielen Dank an Toyota Gazoo Racing für die Unterstützung. Ich freue mich sehr, mit diesem Team zusammenzuarbeiten und werde weiterhin hart daran arbeiten, gute Ergebnisse zu erzielen.»

Takamoto Katsuta im Motorsport

Geboren am 17. März 1993 in Aichi, Japan. Katsuta fuhr mit 11 Jahren sein erstes Kart-Rennen und mit 18 gewann er die Formula Challenge Japan (FCJ). Im Alter von 20 Jahren belegte er den zweiten Platz in der F3-Serie, und 2014 fuhr er zusätzlich zu seiner Teilnahme in der F3 seinen ersten Sieg in der JN5-Klasse beim achten Lauf der japanischen Rallye-Meisterschaft ein. Im folgenden Jahr begann er Rallyes in Europa zu bestreiten und gewann 2018 die Rallye Schweden, den zweiten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft, in der WRC2-Klasse. 2019 gewann er die WRC2 bei der Rallye Chile und holte zwei Siege in der Finnischen Rallye-Meisterschaft, bevor er seine ersten WRC-Rallyes in einem Toyota Yaris WRC in Deutschland und Spanien startete. Im Jahr 2020 nahm er an fünf WRC-Events teil und gewann die Power Stage zum Saisonabschluss bei der Rallye Monza. Im Jahr 2021 holte er sechs Top-Sechs-Platzierungen bei den ersten sechs Veranstaltungen und gipfelte in einem ersten Podium mit dem zweiten Platz bei der Safari Rally Kenia.