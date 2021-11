Richard Millener/M-Sport: «Monza wird fantastisch»

Nach Ansicht von Richard Millener, dem Teamchef von M-Sport Ford, dürfte die Rallye-Weltmeisterschaft in Monza (18. – 21. November) mit der Zulassung von Fans ein ‚fan’-tastisches Finale erleben.

Die britische Firma M-Sport hat eine lange Geschichte für Motorsportpiloten, allen voran der MotoGP-Held Valentino Rossi, den bei der norditalienischen Veranstaltung Millener und seine Kollegen im «Tempel des Speeds» bei einer Rallye dort erlebt haben.

Die Veranstalter haben bestätigt, dass Zuschauer auf der Rennstrecke von Monza willkommen sind, und Millener freut sich darauf, die Tribünen für das fesselnde Finale der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zu sehen. Monza gab in der vergangenen Saison sein Debüt in der WRC, als es ein Thriller-Finale mit dem knappen Titelkampf zwischen Sébastien Ogier und Elfyn Evans gab, bei dem wegen der Corona-Pandemie keine Fans erlaubt waren. Teil zwei wird in diesem Jahr wohl von Tausenden gesehen.

«Dieses Jahr die Möglichkeit zu haben, vollen Zuschauerzugang zu haben und diese Leute auf die Tribünen zu bringen, ist großartig», sagte Millener. «Ich freue mich darauf. Wenn 20-30.000 Menschen auf den Tribünen sind und im Boxenbereich herumlaufen, um die WRC zu sehen, werden wir alle denken, dass es fantastisch ist. Ich war in Monza, als es nur ein Rundstrecken-Event ist und die Atmosphäre, wenn die Leute dort sind, großartig ist. Ich denke, es wird viel Spaß machen.»

Millener glaubt, dass ein weiterer Vorteil die Teilnahme von Leuten sein wird, die die Bergprüfungen nicht unbedingt außerhalb der Rennstrecke besuchen würden. «Das muss positiv sein. Das ist ein Aspekt dieser Rallye, von dem wir sicher lernen können. Wir alle lieben es, auszugehen und viele Prüfungen zu fahren, aber global gesehen sind wir eine Gruppe von Leuten, die eine sehr voreingenommene Meinung darüber haben, was Rallye sein sollte. Es ist gut, unseren Horizont zu erweitern und über diese Dinge nachzudenken. Monza ist eine großartige Gelegenheit für uns, den Leuten zu zeigen, was wir tun», fügte er hinzu.