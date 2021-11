Ogier zum WEC-Test im Toyota «Es war sehr aufregend»

Der siebenfache Rallye-Champion und aktuelle Titelanwärter Sébastien Ogier hat am Sonntag auf dem Grand Prix-Kurs von Bahrain den zugesagten Test im GR010 Hybrid Hypercar absolviert und war begeistert.

Toyota Racing Racing beendete seine Rekordsaison 2021 nach dem Titelgewinn in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) mit einem erfolgreichen Test für zwei Rookie-Fahrer auf dem Bahrain International Circuit.

Der siebenmalige Weltmeister Sébastien Ogier, der im Rallyesport bereits zum Team von Toyota Gazoo Racing zählt, fuhr erstmals ein GR010 Hybrid Hypercar. Er hat sich schnell ins Team integriert und ist 84 Runden gefahren, wodurch er mit jedem Stint sein Verständnis für das Auto vertiefte. Wie sein bekannter Yaris WRC hat auch der GR010 Hybrid Allradantrieb, aber es gibt viele Unterschiede zwischen den beiden Weltmeisterautos. Das WEC Hypercar wurde für die ultrapräzise Welt des Rundstreckenrennens entwickelt, erzeugt hohen Abtrieb und verfügt über einen 700 PS Hybridantrieb.

Über 32 Runden in der zweistündigen Vormittagssession bekam Sébastien Ogier ein Gefühl für die Fahreigenschaften des GR010 Hybrid und machte in 52 Runden am Nachmittag, einschließlich eines 20-Runden-Stints, weitere Fortschritte. Sébastien Buemi, frisch vom Sieg beim WEC-Finale am Samstag neben Kazuki Nakajima und Brendon Hartley, testete ebenfalls und stand mit Rat und Tat zur Seite.

Der aufstrebende Endurance-Star Charles Milesi, der am Samstag den WEC-LMP2-Titel gewann, absolvierte am Vormittag 31 Runden im GR010 Hybrid. Mike Conway, der sich am Samstag neben Kamui Kobayashi und José María López die Fahrer-Weltmeisterschaft sicherte, übernahm am Nachmittag die Testaufgaben.

Sébastien Ogier: «Es war sehr aufregend, den GR010 Hybrid zu fahren und ich habe meine Zeit im Auto sehr genossen. Ich habe mich bei den Ergebnissen nicht unter Druck gesetzt, weil es so viele neue Parameter für mich gibt. An die Kurvengeschwindigkeit, das Bremsen, das Drehen des Autos und das Hybridsystem, das etwas Besonderes ist, musste ich mich erst gewöhnen. Es ist eine andere Denkweise, eine Runde zu fahren und dann zu versuchen, in der nächsten Sitzung besser abzuschneiden, als bei einer Rallye, bei der jede Kurve einzigartig ist. Danke an Toyota Gazoo Racing für diese besondere Gelegenheit, Langstreckenrennen zu entdecken.»