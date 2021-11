Sébastien Loeb mit zweitem Test im Ford Puma Rally1

Am Donnerstag hat Sébastien Loeb diese Woche den Ford Puma Rally1 in der Region Hautes-Alpes zum zweiten Mal getestet, wohl als Vorbereitung auf seinen möglichen Start bei der Rallye Monte mit M-Sport.

Wie Craig Breen am Mittwoch war der neunmalige Rekord-Rallye-Weltmeister einen ganzen Tag im Ford Puma Rally1 Hybrid unterwegs. Sein Programm für 2022 wird noch bekannt gegeben. Bereits im Oktober hatte der 79-fache Rekordsieger in Spanien eine Testfahrt auf Asphalt bekommen. Begleitet wurde der siebenfache Monte-Sieger an diesem Testtag von Isabelle Galmiche, die bereits in der Vergangenheit im Test neben Loeb saß.

Richard Millener, Teammanager bei M-Sport, bleibt vorerst ausweichend über das Engagement von Loeb und auch allgemein über die Zusammensetzung seines Teams für das nächste Jahr. Fest sind Craig Breen und Gus Greensmith.

«Wir werden versuchen, unseren Kader so schnell wie möglich abzuschließen. Manchmal dauern diese Dinge länger, weil mehrere Parteien beteiligt sind. Hoffentlich klärt sich die Situation in ein paar Wochen.»

Als M-Sport am Donnerstagabend seine Arbeit abschließt, hat Toyota die Region Drôme bereits verlassen, nachdem Elfyn Evans am Mittwoch einen Testunfall hatte. An diesem Wochenende ist auch das Hyundai-Team im Einsatz.

Video vom Test: https://www.youtube.com/watch?v=khIfCjGo1q8