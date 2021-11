Evans mit Crash beim Test im Toyota Yaris Rally1 26.11.2021 - 10:48 Von Toni Hoffmann

Elfyn Evans hatte am Mittwoch einen Unfall beim Test im Toyota Yaris Rally1 in der Nähe von Gap, das Auto wird nicht rechtzeitig für das Testdebüt von Sébastien Ogier im Yaris Rally1 am Donnerstag.