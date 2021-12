Toyota sucht den nächsten Takamoto Katsuta

Mit dem Nachwuchsprogramm von Toyota schaffte es der Japaner Takamoto Katsuta mit beachtlichen Ergebnissen 2021 in die Königsklasse und darf 2022 einen Toyota Yaris Rally1 steuern, 2022 wird das nächste Talent gesucht.

Toyota hat die diesjährige Rallye-Weltmeisterschaft dominiert, aber der japanische Riese blickt bereits in die Zukunft. Firmenpräsident Akio Toyoda bestätigt die Suche nach Talenten der nächsten Generation für seine WRC- und Dakar-Programme. Toyoda war mit WRC-Teamchef Jari-Matti Latvala und anderen Mitgliedern des Toyota Gazoo Racing-Teams (TGR) in Tokio anwesend, um auf den Erfolg 2021 zurückzublicken und gleichzeitig auf das neue Rally1-Reglement in der nächsten Saison zu blicken.

Das WRC-Challenge-Programm von TGR wird fortgesetzt, indem Takamoto Katsuta in der nächsten Saison jede WRC-Runde in einem GR Yaris Rally1 fährt. Mit seinem ersten Podestplatz für den 28-Jährigen bei der diesjährigen Safari Rallye und seinem Aufstieg vom TGR World Rally Team Next Generation zum Hauptwerksteam neben Elfyn Evans und Kalle Rovanperä ist der nächste Schritt für das Challenge-Programm da .

In einer Erklärung sagte Toyoda: «Um junge japanische Fahrer zu finden und zu fördern, die neben Katsuta aktiv in der WRC antreten können, werden derzeit neue Bewerber ausgewählt. Die endgültige Auswahl findet im Januar 2022 in Finnland statt und die ausgewählten Fahrer werden ab April in Finnland umfassend geschult. Wir führen kontinuierlich Programme durch, die darauf abzielen, junge Fahrer hervorzubringen, die aktiv in Top-Kategorien in Japan und weltweit antreten können, um eine nachhaltige Motorsportindustrie zu erreichen. Zu diesen Initiativen gehören die Identifizierung und Förderung talentierter Fahrer und die kontinuierliche Unterstützung bei der Verbesserung.»

Toyota wird den gleichen Prozess in seinem Rennprogramm der World Endurance Championship abschließen. Die Motorsport-Ankündigung von Toyota bestätigte auch offiziell, dass die vier GR Dakar Hilux T1+ Autos im nächsten Monat bei der Dakar in Saudi-Arabien starten werden. Nasser Al-Attiyah führt das Team an, während die Südafrikaner Giniel de Villiers, Henk Lategan und Shameer Variawa die anderen drei fahren.