Toyota-Teamchef Latvala startet bei der Rallye Arctic 24.12.2021 - 15:49 Von Toni Hoffmann

© Latvala Jari-Matti Latvala und sein Toyota Celica GT-4

Mit vier Teilnahmen bei historischen Rallyes in der Saison 2021 will Jari-Matti Latvala in der nächsten Saison in dieser Kategorie weitermachen, beginnend Mitte Januar mit dem Start bei der Rallye Arctic Lappland.