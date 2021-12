Latvala/Toyota: Mögliche Starts von Ogier 2022 13.12.2021 - 12:29 Von Toni Hoffmann

© Toyota Jari-Matti Latvala und Sébastien Ogier in Monza © Toyota Sébastien Ogier 2022 bei fünf Rallyes? Zurück Weiter

Während Sébastien Ogiers WM-Zeitplan 2022 noch sehr vage ist, scheint sein Teamchef Jari-Matti Latvala etwas klarere Vorstellungen für seinen Fahrer zu haben.

In einem Interview mit DirtFish sagte der Finne, er sehe den achtmaligen Rallye-Champion in der nächsten Saison an fünf Rallyes in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022 teilnehmen. Es überrascht nicht, dass der Toyota-Fahrer die für ihn günstigsten Ereignisse anstrebt.



«Wir haben darüber gesprochen, aber er konnte keine ganz klare Antwort geben. Ich denke, er würde gerne Rallyes fahren, bei denen er von der Position auf der Straße profitieren könnte. Sardinien und Neuseeland könnten meiner Meinung nach für ihn interessant sein», erklärte Latvala.



Bei mehreren Gelegenheiten hatte Ogier die Gelegenheit, seine Liebe zum Rallye-Einsatz in Neuseeland zu bekunden, dem Schauplatz einer seiner größten Kämpfe seiner Karriere im Jahr 2010 gegen Jari-Matti Latvala, und es wäre daher nicht überraschend, ihn dort am Start zu sehen.



«Niemand war schon lange nicht in Neuseeland, das wäre interessant, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er weder in Estland noch in Finnland an Rallyes teilnehmen möchte. Das ist nur meine Meinung, nachdem ich ganz kurz mit ihm gesprochen habe», führte Latvala weiter aus-



Neben Monte-Carlo und den beiden oben genannten Schotter-Rallyes würde Jari-Matti Latvala seinen Fahrer in Japan um das Ende der Meisterschaft fahren sehen und auch Kroatien hinzufügen, eine Veranstaltung, die er 2021 genossen und gewonnen hatte.



«Die Rallye Japan wird für uns sehr wichtig sein. Ich denke natürlich, dass Toyota sehr daran interessiert wäre, ihn in Japan zu sehen. Wir werden sehen, was er mit der World Endurance Championship (Anmerkung: Sportwagen-Weltmeisterschaft) macht und wie sich das in den WRC-Kalender einfügt.»