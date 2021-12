Tom Fowler bleibt bei Technischer Direktor bei Toyota

Nach dem überraschenden Rücktritt von Andrea Adamo als Teamchef bei Hyundai wurde Tom Fowler, Technischer Direktor bei Toyota, als dessen Nachfolger bei Hyundai ins Spiel gebracht, Fowler aber bleibt bei Toyota.

Tom Fowler, Technischer Direktor von Toyota, hat sich selbst aus der Kandidatur für die Rolle des Teamchefs von Hyundai Motorsport ausgeschlossen. Fowler war der neueste Name, der mit der Anfang dieses Monats von Andrea Adamo frei gewordenen Position in Verbindung gebracht wurde, sagt jedoch, dass seine Priorität nach wie vor Toyota bleibt.

«Nach all den Anstrengungen, die in den letzten fünf Jahren mit dem Yaris WRC in die Weltmeisterschaft geflossen sind – und der Yaris Rally1 für die kommenden Saisons – wäre es unmöglich, selbst wenn eine Position wie diese auf dem Tisch stünde, wegzugehen was wir hier bei Toyota geschaffen haben», sagte Fowler gegenüber DirtFish.

Es gibt weiterhin heftige Spekulationen darüber, wer den temporären Teamchef Scott Noh bei Hyundai ersetzen wird. So sehr die Mannschaft auch daran interessiert sein wird, diese Position zu sortieren, konzentriert sich ihr derzeitiger Fokus stark auf den i20 N Rally1-Test in Frankreich. Nachdem Thierry Neuville Anfang dieser Woche in Deutschland einen neuen Testwagen gefahren hatte, fuhr er das Auto zum ersten Mal seit seinem schweren Unfall am Samstag auf Straßen, die den Prüfungen der Rallye Monte Carlo ähneln.