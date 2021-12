Sébastien Loeb 2022: Dakar und Monte Carlo 21.12.2021 - 13:32 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Sébastien Loeb

Prodrive ist der Ansicht, dass ein begrenztes Rallye-WM-Programm für Sebastien Loeb, das ihm mehr Zeit hinter dem Steuer verschafft, seinem Ziel, die Rallye Dakar zu gewinnen, helfen wird.

Loeb, der exklusiv von Prodrive unter Vertrag genommen wurde, um sowohl am Dakar-Programm des Unternehmens für Bahrain Raid Xtreme als auch an dem X44 Extreme E-Team, das es im Auftrag von Lewis Hamilton betreibt, zu fahren, wurde zur Teilnahme an einer begrenzten Anzahl von WRC-Läufen freigestellt, beginnend mit Monte Carlo im Januar.



«Wir waren uns mit Seb einig, dass er von einigen weiteren wettbewerbsfähigen Fahrten in der WRC profitieren würde und dass dies letztendlich seinen Dakar- und Extreme-E-Kampagnen helfen wird», sagte David Richards, Vorsitzender von Prodrive. «Wir haben für nächstes Jahr einen vollen Terminkalender mit den BRX- und X44-Teams geplant, aber wenn er ein paar Runden der WRC rund um unser Programm unterbringen kann, dann ist das gut für uns alle.»



Sébastien Loeb sagte: «Mein absolutes Ziel ist es, die Dakar zu gewinnen. Es ist der ultimative Test für Geschwindigkeit und Ausdauer im Rallyesport über 14 Tage und 8.500 km. Allerdings ist es auch knifflig und alles muss zusammenpassen, das Fahren und die Navigation. Wir haben ein starkes und schnelles Auto und ich denke, wir können ernsthaft über die Möglichkeit eines Sieges nachdenken.»



David Richards fügte hinzu: «Seb ist ein unglaubliches Talent, das nichts von diesem Wettbewerbsgeist verloren hat und einer der Favoriten sein muss, um die Dakar im Januar zu gewinnen. Er hat in Extreme E gezeigt, dass er immer noch das rohe Tempo hat, oft die schnellsten Zeiten fährt und ich habe keinen Zweifel, dass er das Potenzial hat, nächstes Jahr in der WRC um Siege zu kämpfen. Für alle Motorsportbegeisterten wird es toll, den erfolgreichsten Rallye-Fahrer aller Zeiten wieder auf der WRC-Bühne zu sehen.»



Loeb ist gerade mit dem X44-Team beim Finale der Extreme-E-Serie, dem Jurassic XPrix in Dorset, angetreten, wo er und seine Fahrpartnerin Cristina Gutierrez ihren ersten Sieg des Jahres sicherten und den zweiten Platz in der Meisterschaft belegten. Dies geschah trotz punktgleicher Platzierung mit dem Sieger Rosberg X Racing, da dieser mehr Rennen gewonnen hatte. Loeb reist demnächst mit dem BRX-Team nach Saudi-Arabien zur Dakar, die am 1. Januar startet.