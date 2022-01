Hyundai nimmt Hybrid-Herausforderung 2022 an

Hyundai Motorsport startet mit seinem Hyundai i20 N Rally1 Herausforderer und einer vierköpfigen Besetzung in eine brandneue Ära der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022.

Als zweifacher Hersteller-Champion hat Hyundai sein Engagement für die WRC bekräftigt, indem es das neue Rally1-Hybrid-Reglement des Sports, das ab der Rallye Monte-Carlo (20.-23. Januar) in Kraft tritt, vollständig übernommen hat.

Das Team hat unermüdlich daran gearbeitet, seinen neuen Anwärter für seine neunte Saison an der Spitze des internationalen Rallyesports zu entwickeln und ein intensives Test- und Entwicklungsprogramm durchzuführen. Basierend auf dem Straßenfahrzeug Hyundai i20 N wird die WRC-Version die Verbindung zwischen dem Motorsport und der Serienfahrzeugtechnologie von Hyundai weiter festigen, weil das Team 2022 weitere Siege und Meistertitel anstrebt.

Scott Noh, Präsident von Hyundai Motorsport, sagte: «Wir freuen uns, Teil dieser neuen Hybrid-Ära der WRC zu sein und Hyundais festes Engagement für den internationalen Motorsport zu demonstrieren. Bei der WRC geht es darum, die technisch fortschrittlichsten Autos, gefahren und gesteuert von den besten Crews, auf die härtesten Etappen der Welt zu bringen: Die Saison 2022 wird die Dinge auf die nächste Stufe heben. Darüber hinaus ist es aus Unternehmenssicht wichtig, dass Hyundai mit straßenrelevanter Technologie in Verbindung gebracht wird. Der WRC-Umstieg auf Hybrid vereint die Motorsport- und Straßenwagenaktivitäten der Marke. Wir sind zuversichtlich, dass wir das Paket haben, um um unseren dritten Herstellertitel zu kämpfen – und unsere Crews dabei zu unterstützen, auch um die Fahrer-/Beifahrertitel zu kämpfen.»

Mit bewährter Mannschaft

An der Spitze der Hyundai i20 N Rally1-Fahrzeuge für alle Läufe der Meisterschaft 2022 stehen die Rallye-Sieger-Crews des Teams Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Ott Tänak/Martin Järveoja. Beide werden bestrebt sein, bei der Titeljagd nach gemischtem Glück im Jahr 2021 Eindruck zu machen.

Neuville will seine Siegesbilanz im Jahr 2022 weiter ausbauen. Der Belgier kann nun in seinem neunten Jahr bei Hyundai Motorsport mit 15 WRC-Siegen aufwarten. In seiner ersten Saison mit Co-Pilot Wydaeghe etablierten die beiden schnell eine starke Partnerschaft, die zwei Siege und insgesamt sieben Podestplätze einbrachte. In ihrer dritten Saison mit dem Alzenauer Team treten die Esten Ott Tänak und Martin Järveoja als einziger Weltmeister in der Saison 2022 in allen Läufen an. Die Crew hat in den ersten beiden Jahren mit dem Team starke Leistungen erbracht und in den Jahren 2020 und 2021 zwei Siege und acht Podestplätze eingefahren.

Einen dritten Hyundai i20 N Rally1 teilen sich im Laufe der Saison der schwedische Nachwuchsstar Oliver Solberg, der in das Herstellerteam aufsteigt, nachdem er in der vergangenen Saison in ausgewählten Runden ein aufregendes Tempo gezeigt hatte, und der erfahrene Spanier Dani Sordo. Solberg wird von Elliott Edmondson als Co-Pilot begleitet, während Sordo 2022 neben Cándido Carrera seine neunte Saison als Hyundai Motorsport-Fahrer beginnt.

Die Crews werden einen 13-Runden-Kalender in Angriff nehmen, der die übliche Mischung aus Gelände der WRC – Schotter, Asphalt, Schnee und Eis – mit wiederkehrenden Favoriten und Neuzugängen abdeckt. Die Rallye Neuseeland und die Rallye Japan werden ihr verspätetes Debüt geben, da sie ihre Rallye in den letzten beiden Saisons aufgrund der Covid-19-Pandemie aufgeben mussten.

Hyundai Motorsport Teammanager Pablo Marcos sagte: «Wir haben das Glück, eine der vielseitigsten Crew-Aufstellungen in der WRC zu haben, um einen der vielseitigsten Kalender der letzten Jahre zu bewältigen. Wir hoffen, dass die einzigartige Kombination von Thierry, Ott, Oliver und Dani uns die richtige Mischung aus Erfahrung, Jugend und Leidenschaft bringt, um die Ergebnisse zu liefern, für die wir so hart gearbeitet haben. Es ist ein dritter Glücksfall für die neuen Events in Neuseeland und Japan, auf die wir uns schon seit einiger Zeit freuen. Für die Saison 2022 gibt es viele Intrigen und Unbekanntes, die Motorsportfans auf der ganzen Welt die WRC im Gedächtnis behalten werden.»

Nachhaltig in die Zukunft

Während die neuen Events von den Crews begrüßt werden, wird die gesamte Meisterschaft mit der Einführung der WRC-Hybridtechnologie ein mutiger Schritt ins Unbekannte sein. Hyundai Motorsport testet seit Mai letzten Jahres sein neues Rally1-Auto auf verschiedenen Oberflächen in ganz Europa. Das neue technische Reglement der Rally1 wurde erstellt, um das Engagement der WRC für eine nachhaltige Zukunft sowie die Verbesserung der Sicherheit und der Gleichberechtigung der Wettbewerber zu demonstrieren. Hybridtechnologie wurde zum ersten Mal in der WRC eingeführt, was einen neuen Ansatz bei der Entwicklung von Rallye-Autos erfordert, zusammen mit 100 % nachhaltigem Kraftstoff.

Der Hyundai i20 N Rally1 ist das Produkt des neuen Reglements – die Kombination eines traditionellen 1,6-Liter-Verbrennungsmotors mit einem gemeinsamen Plug-in-Hybrid-Aggregat – und der breiten Erfahrung des Teams, die das Team in acht Wettkampfsaisons in der WRC gesammelt hat.

Julien Moncet, stellvertretender Teamdirektor von Hyundai Motorsport, sagte: «Wir haben die technische Herausforderung der neuen Hybrid-Ära der WRC begrüßt. Es verspricht für jedes Team ein Schritt ins Unbekannte zu werden, aber wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserem Hyundai i20 N Rally1 die bestmögliche Arbeit geleistet haben. Das Hauptziel war es, den Verbrennungsmotor und das Plug-in-Hybrid-Aggregat so zu kombinieren, dass alle Komponenten im Fahrwerk harmonisch zusammenarbeiten. Wir haben das Auto in verschiedenen Szenarien auf unterschiedlichem Terrain getestet, um so viele Echtzeitdaten wie möglich zu sammeln. Unser Simulationstest im Oktober hat das Auto zu einem repräsentativen Erlebnis eines echten Rallye-Wochenendes gemacht, und auf dieser Grundlage konnten wir den Hyundai i20 N Rally1 vor seinem Wettbewerbsdebüt weiter tunen. Das Leistungsniveau des Autos wird erst dann wirklich bekannt, wenn wir gegen unsere Konkurrenz zu den Rallye-Etappen kommen.“

Thierry Neuville sagte: «Ich liebe es immer, neue Abenteuer und Herausforderungen zu starten, das ist das Spannendste an diesen neuen Hybrid-Reglementen. Unser Ziel bleibt gegenüber den vorherigen Saisons unverändert. Als Team wollen wir wieder um die Herstellermeisterschaft kämpfen, aber der Fahrertitel ist immer eines meiner persönlichen Ziele, die wir verfolgen. In dieser neuen Ära wird jeder seine Leistung und Zuverlässigkeit zeigen wollen, die in diesem Jahr entscheidend sein wird. Mit unserem neuen Hyundai i20 N Rally1 haben wir gute Schritte gemacht. Mit jedem Test konnten wir uns im Auto wohler fühlen, aber der Saisonbeginn ist eine Lernphase für alle Crews und Teams. Ich kann mir wirklich eine spannende Saison vorstellen, aber wahrscheinlich mit vielen Höhen und Tiefen für alle.»

Ott Tänak meinte: «Das Ziel für diese Saison ist einfach: zu gewinnen. Es liegt eine große Herausforderung vor uns, aber es ist spannend und ich freue mich auf jeden Fall auf den Neuanfang. Jeder im Team hat hart gearbeitet. Da sich die Vorschriften ändern, bleibt nicht viel Zeit zum Entspannen. Sicher, es war ein großer Aufwand. Der Schlüssel für diese Saison ist Zuverlässigkeit. Wir müssen die Autos durch die Rallyes bringen, ihnen maximale Laufleistung geben und so viel Erfahrung wie möglich sammeln. Wichtig wird es auch sein, die beste Leistung aus den neuen Hybridmotoren herauszuholen und die richtige Mapping-Strategie zu verwenden. Wir müssen noch viel lernen, aber wir wollen eine weitere Meisterschaft gewinnen und werden dieses Jahr hart dafür kämpfen. Ich bin Feuer und Flamme.»

Oliver Solberg erklärte: «Für mich ist ein Traum wahr geworden, zum ersten Mal in einem Werksteam zu arbeiten. Ich bin sehr aufgeregt; Es ist einfach fantastisch cool, in diese neue Saison zu starten. Dass die Autos für alle komplett neu sind, hilft mir ein bisschen weiter. Ich fühle mich gut vorbereitet und zuversichtlich, aber es ist einfach eine großartige Gelegenheit, von Anfang an in dieser neuen Ära zu sein. Diese Autos sind toll. Sie klingen besser denn je und sind sehr schnell. Im Hyundai i20 N Rally1 fühle ich mich auf jeden Fall wohl, und mit dieser Extraportion Power macht es richtig Spaß. Das Wichtigste für mich ist ein beständiges Jahr. Es ist eine Lernkurve. Da ich noch sehr jung bin, tut es mir gut, mit den anderen Fahrern zusammenzuarbeiten, die viel Erfahrung haben. Ich fühle mich bereit, aufzusteigen.»

Dani Sordo führte an: «Für mich wird es aufgrund der neuen Hybrid-Ära ein ganz besonderes Jahr. Es gibt viele neue Elemente, die berücksichtigt werden müssen, sodass es für alle eine große Herausforderung sein wird. Die Autos werden wirklich schön mit der Leistung sein – und schnell, was wir bereits in Tests gesehen haben. Dass auch der Sound des Autos umwerfend ist, können die Fans bereits in einigen Testvideos sehen und hören. Ich denke, es wird ein richtiges WRC-Jahr. Ich freue mich besonders, das dritte Auto mit Oliver zu teilen und mit all meinen Teamkollegen zusammenzuarbeiten. Sie sind für mich wie eine Familie, und ich möchte wirklich alles daran setzen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, um die Herstellermeisterschaft zurückzuerobern.»