Präsentation der Hybrid-Rallyefahrzeuge im Hangar 7

Die neue Saison der FIA Rallye-Weltmeisterschaft startet in Salzburg und zeigt den entscheidenden Wandel in Richtung Nachhaltigkeit, exklusiver Hangar 7 für die Präsentation von Hybrid-Rally1-Autos der neuen Generation.

Die Superstars der bahnbrechenden neuen Hybrid-Ära der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) werden nächste Woche bei einem spektakulären Jahresauftakt in Österreich für die neue Saison 2022 enthüllt. Zum ersten Mal werden die Rally1-Fahrzeuge der neuen Generation der WRC der drei Herstellerteams im innovativen Hangar 7 in Salzburg am Samstag, 15. Januar, für die neue nachhaltige Zukunft der Serie vorgestellt.

Der neu gewählte FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem wird an der Veranstaltung am frühen Abend teilnehmen. Neue Lackierungen werden enthüllt, bekannte Fahrer und Beifahrer des amtierenden Meisters Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport und M-Sport Ford werden über ihre Hoffnungen für 2022 sprechen und das Teammanagement wird Saisonstrategien besprechen.

Die einstündige Veranstaltung, die von den bekannten Gesichtern Kiri Bloore, Becs Williams und Julian Porter moderiert wird, wird um 18.00 Uhr MEZ live auf der WRC+-Plattform des WRC Promoters (http://wrcplus.com/), auf Facebook und YouTube übertragen. Es wird auch von einigen WRC-Fernsehpartnern ausgestrahlt.

Die WRC wird in diesem Jahr großen Umweltveränderungen unterzogen, wenn neue technische Vorschriften die Serie in eine nachhaltigere Zukunft führen. Plug-in-Hybrid-betriebene Rally1-Autos, die auf einem verbesserten Sicherheitszellen-Chassis, 100 Prozent fossilfreiem Kraftstoff und nachhaltiger Energieversorgung basieren, sind der Schlüssel zu einem Engagement der FIA, des Motorsport-Dachverbands und des WRC-Promoters, für eine grünere Zukunft.

Seit Monaten arbeiten die Hersteller gegen die Uhr, um ihre neuen Hybrid-Herausforderer zu entwickeln und zu testen, bei denen ein 100-kW-Elektromotor in Verbindung mit einer 3,9-kWh-Batterie einen wettbewerbserprobten 1,6-Liter-Turbo-Benzinmotor ergänzt. Das Paket steigert die Spitzenleistung auf mehr als 500 PS und reduziert gleichzeitig die Schadstoffemissionen.

Der stellvertretende FIA-Generalsekretär Sport Bruno Famin sagte: «Die Einführung von Hybridantrieb und fossilfreiem Biokraftstoff sind zwei der größten Fortschritte in der Geschichte des Sports und ein großer Schritt zur Erreichung unserer übergeordneten Nachhaltigkeitsziele. Die FIA hat sehr hart an diesen Entwicklungen gearbeitet und gleichzeitig bedeutende Sicherheitsinnovationen eingeführt.»

Jona Siebel, Geschäftsführer von WRC Promoter, sagte, die neue Ära unterstreiche das Engagement für eine umweltfreundlichere Zukunft. «Es passt, dass diese bahnbrechenden Änderungen in die 50. Saison der WRC einfließen», schwärmte er. «Die neuen Rally1-Autos sehen fantastisch aus. Nach so viel Vorbereitung und harter Arbeit im gesamten Sport sind wir nur noch wenige Tage vom Beginn der neuen Ära entfernt – es ist schwer, die Aufregung im Zaum zu halten! Ich kann es kaum erwarten, die Autos gemeinsam in Salzburg zu sehen, um den Start in ein spannendes Jahr zu feiern.»

Der Launch erfolgt fünf Tage bevor die Autos bei der berühmten Rallye Monte-Carlo (20. - 23. Januar) in die neue Saison starten.