Ogier fokussiert auf neunten «Monte»-Sieg

Der achtmalige Rallye-Champion Sébastien Ogier hat sich bei seinem Kurzprogramm mit Toyota in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) als primäres Ziel gesetzt, die Rallye Monte Carlo zum neunten Mal zu gewinnen.

Der achtmalige Weltmeister Sébastien Ogier sagt, dass sich seine Herangehensweise an die Rallye Monte-Carlo (20. - 23. Januar) nicht ändern wird, nur weil er ein Teilprogramm in der diesjährigen FIA Rallye-Weltmeisterschaft fährt.

Der Franzose aus Gap und Wahlschweizer hat seine «Heimrallye» acht Mal rekordverdächtig gewonnen und startet den Saisonauftakt 2022 mit dem Sieg Nummer neun im Kopf. Obwohl Ogier von einer kompletten Meisterschaft zurückgetreten ist, um ausgewählte Events zu bestreiten, wird sein harter Wettbewerbsinstinkt so scharf wie eh und je sein.

«Es ist wie immer spannend, nach Monte-Carlo zu fahren», sagte Ogier. «Ich bin ein Racer und möchte gewinnen. Ich arbeite immer daran, bei jedem Event mein Bestes zu geben, und das werde ich in Monte-Carlo tun», erklärte Ogier. «Ich trete nicht in der gesamten Meisterschaft an, also denke ich vielleicht ein bisschen anders, aber ich freue mich trotzdem.»

Ogier testete den brandneuen Yaris Rally1, den er letzten Monat zum ersten Mal gefahren ist. Er war sofort von der Hybridleistung des in Finnland gebauten Autos beeindruckt.

«Wir alle mögen diese Stärke», sagte er. «Das Auto war gut. Wir wissen, dass sich bei diesem neuen Auto im Vergleich zur vorherigen Generation viele Änderungen ergeben. Ich bin zuversichtlich, dass es dem Team gelingen wird, dieses Auto sowohl in Bezug auf Leistung als auch Zuverlässigkeit weiterzuentwickeln. In den ersten Wochen kann Zuverlässigkeit eine Rolle spielen. Diese Autos sind sehr neu, mit jedem Test werden große Fortschritte gemacht. Im Vergleich zur letzten Saison ist es möglich, dass es eine größere Rolle spielt.»

Ogier steht vor einem höchst interessanten Kampf gegen seinen Erzrivalen und Monte-Kollegen Sébastien Loeb, während 11 Rally1-Autos die neue nachhaltige Hybrid-Zukunft der WRC einläuten. Loeb, der mit sieben Siegen, wie Ogier in der Rallye-WM, nur einen Sieg hinter seinem Landsmann, der in Monaco den Lauf zur Intercontinental Rally Challenge gewonnen hatte, in der Ruhmeshalle der Monte liegt, wird bei der Begegnung in Monaco den Puma Rally1 von M-Sport Ford pilotieren.