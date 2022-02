Este Jürgenson gewinnt Finale FIA Rally Star

Der estnische Youngster Romet Jürgenson ist der Sieger beim europäischen Finale des Talentprogramms FIA Rally Star, den Frauenpreis teilten sich die Schwedin Maja Hallén Fellenius und die Britin Katie Milner.

Jürgenson steht vor einer Trainingssaison im Jahr 2023 am Steuer des Ford Fiesta Rally3 von M-Sport. Er wird auch von körperlicher und intellektueller Beurteilung, Fahrertraining und Tests profitieren, während er um einen Sitz in der FIA Junior WRC 2024 kämpft. Der 22-Jährige beeindruckte eine mit Stars besetzte Jury auf der deutschen Rallycross-Strecke Estering, zu der auch der stellvertretende Präsident für Sport der FIA und ehemalige Weltmeister-Beifahrer Robert Reid, Hyundai Motorsport WRC-Star Thierry Neuville und M-Sport-Geschäftsführer Malcolm Wilson gehörten.

«Ich bin so stolz auf diese Auszeichnung, ich bin ehrlich gesagt sprachlos«, gab Jürgenson zu. „Die ganze Erfahrung war großartig. Den Druck eines solchen Wettbewerbs zu spüren und Erfolge zu erzielen, ist ein gutes Training für meine spätere Karriere.»

Den Frauenpreis teilten sich die Schwedin Maja Hallén Fellenius und die Britin Katie Milner, Tochter des ehemaligen britischen Rallye-Meisters Jonny. Beide erreichen später in diesem Jahr das Weltfinale der Frauen in den Vereinigten Staaten.

Fast 90 Teilnehmer im Alter von 17 bis 26 Jahren qualifizierten sich über digitale oder Slalom-Herausforderungen in ihren Heimatländern für das europäische Finale. Andere haben sich durchgesetzt, indem sie sich in Online-Herausforderungen auf WRC 9, dem offiziellen Spiel der FIA World Rally Championship, hervorgetan haben. Sie bewältigten drei Tage gezeitete Wertungsprüfungen in Cross-Autos von Neuvilles LifeLive-Organisation, eine digitale Herausforderung, Reflex- und Geschicklichkeitstests und ein Jury-Interview.

«Dies ist eine einmalige Gelegenheit. Ich habe ein ähnliches Auswahlprogramm in Belgien durchlaufen und es hat mein Leben verändert. Es war keine leichte Auswahl, da hier viele talentierte Fahrer waren», sagte Neuville. «Natürlich ist Geschwindigkeit wichtig, aber es geht nicht nur um Geschwindigkeit, es geht auch um die Fahrzeugbeherrschung, um Ihre Herangehensweise und Ihre Motivation. Wir haben nach einem Rohdiamanten gesucht, den man später formen kann.»

Die europäische Veranstaltung war das erste von sechs kontinentalen Endspielen, bei denen über die Fahrer für die Trainingssaison 2023 entschieden wurden. Das siebte Mitglied kommt aus dem Damenfinale. Ende 2023 kämpfen die besten vier um einen Start in der Junior WRC 2024, wobei die besten drei im folgenden Jahr eine zweite Saison bestreiten. Wenn einer der Fahrer die Junior-Krone gewinnt, ist die Belohnung ein WRC2-Einsatz in einem Rally2-Auto im Jahr 2026.