Thierry Neuville: «Befreiungsschlag für Hyundai»

Beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft im winterlichen Schweden trotzte Thierry Neuville im Hyundai der starken Toyota-Konkurrenz und erkämpfte sich den zweiten Platz.

Auf der Pressekonferenz betonte der Hyundai-Pilot seine starke Leistung am ersten Tag und seine Überraschung über den nicht erwarteten zweiten Platz.

Neuville: «Es ist eine große Erleichterung für alle, wir konnten nicht erwarten, hierher zu kommen, um nach dem ersten Tag der Rallye Schweden an der Spitze zu stehen. Zum einen, weil wir dachten, dass uns leistungsmäßig wahrscheinlich noch etwas fehlt, aber auch wegen unserer Position auf der Straße. Mit diesen beiden Parametern konnten wir uns nicht vorstellen, nach dem ersten Tag in Führung zu gehen. Aber irgendwie war der erste Tag sehr gut, alles hat gut funktioniert und ich habe mich im Auto richtig stark gefühlt. Die anderen beiden Tage waren etwas schwieriger, aber am Ende würde ich sagen, dass die Arbeit gut gemacht wurde und alle zufrieden sind.“

Der Belgier, der während der drei Rallyetage mehrere kleinere Fehler zugab, ließ nicht nach, sich gegen Esapekka Lappi durchzusetzen. Der fünffache Vizechampion beklagte jedoch mehrfach Bremsprobleme mit seinem neuen i20N Rally1.

«Ich weiß nicht, wie hart ich angegriffen habe, es ist eigentlich schwer zu spüren. Mein Ingenieur stellte mir dieselbe Frage und ich sagte: ‚Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ich kann nicht schneller fahren, weil ich mich nicht wohl genug fühle’. Aber ich konnte nicht so angreifen, wie ich wollte, und das war mein Hauptproblem der letzten zwei Tage. Ich hatte nie das sehr gute Gefühl, dass ich das Bremsen verzögern, schneller in die Kurve einfahren konnte und es war immer ein bisschen schwierig für mein Fahren. Aber ich wusste, dass ich es nicht viel besser machen könnte, besonders gestern, also musste ich mich damit auseinandersetzen und mein Fahren anpassen und leider habe ich zwei Fehler gemacht, die mich ein paar Sekunden gekostet haben, aber am Ende würde ich das Ergebnis sehen nicht anders gewesen.»

Da die Rallye Schweden viel weiter nördlich lag als in früheren Ausgaben, waren alle erfreut, echte Winterbedingungen vorzufinden. Der Belgier bedauert dennoch, dass die Prüfungen weniger interessant waren.

«Jeder Pilot würde bestätigen, dass es in Bezug auf die Winterbedingungen und Schneebedingungen definitiv eine gute Entscheidung ist, nach Norden zu ziehen. Vom Streckencharakter her waren die Süd-Prüfungen wahrscheinlich spektakulärer und haben mir wahrscheinlich mehr Spaß gemacht, aber am Ende, wenn man den Helm aufsetzt und Vollgas geben muss, kann auch eine langweilige Prüfung interessant werden. Insgesamt hatten wir ein gutes Wochenende, wir haben die Fahrt genossen, wir wissen, wo wir arbeiten müssen, um als Sieger hierher zurückzukehren.»