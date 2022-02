Schweden: Erstes Podium '22 für Hyundai mit Neuville

Hyundai Motorsport hat sein erstes Podium der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022 errungen, Thierry Neuville erreichte im winterlichen Schweden den zweiten Platz.

Der Belgier machte am Sonntagmorgen einen Platz gut und hielt dem Druck von Esapekka Lappi (Toyota) in der Schlussphase mit einer souveränen Leistung bis zum Schluss stand. Oliver Solberg beendete seine Heimatrallye auf dem sechsten Platz und sicherte sich wichtige Meisterschaftspunkte, während Ott Tänak nach einem frustrierenden Wochenende das Maximum aus der Power Stage holte.

Hyundai Motorsport hat seinen ersten Podiumsplatz in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022 erzielt. Thierry Neuville und Beifahrer Martijn Wydaeghe sicherten sich nach den vier Prüfungen am Sonntag den zweiten Platz. Die belgische Crew ging auf dem dritten Platz ins Schweden-Finale und war entschlossen, die Angriffe von Esapekka Lappi (Toyota) um den letzten Podiumsplatz abzuwehren. Nach dem Ausfall des Toyota-Piloten Elfyn Evans am Sonntagmorgen entwickelte sich ein Duell um den Ehrenrang.

Obwohl er im ersten Durchgang durch Sarsjöliden Zeit auf Lappi verlor, erholte sich Neuville sofort und setzte bei der zweiten Passage von Vindeln die Bestmarke. Ott Tänak markierte bei beiden Durchgängen von Sarsjöliden, und damit auch auf der Power Stage. Er war auf der Power Stage entschlossen, ein frustrierendes Wochenende wegen des Hybrid-Problems am Freitag vergessen zu lassen. Ein 1-3 für das Team in der Power Stage, wobei Tänak am schnellsten war und Neuville drei zusätzliche Punkte holte, war ein fast versöhnlicher Abschluss.

Oliver Solberg und sein Beifahrer Elliott Edmondson beendeten den zweiten Saisonlauf als Sechste. Die Crew zeigte am letzten Tag echte Entschlossenheit und versuchte den Rückschlag wegen des Problems mit dem Gaspedal am Samstagabend zu verdrängen, das sie auf den siebten Platz zurückgeworfen hatte.

Neuville sagte: «Es ist ein großartiges Gefühl, hier in Schweden auf dem Podium zu stehen, unserem ersten Podest in der neuen Hybrid-Ära. Es ist ein bisschen unerwartet nach dem, was wir bei der Rallye Monte-Carlo gesehen haben, aber das Team hat gute Arbeit geleistet. Mein Dank gilt allen im Werk in Deutschland für den Einsatz. Wir konnten bereits im Shakedown sehen, dass der Speed nicht allzu schlecht war, und es war eine Überraschung, die Rallye am Freitagabend anzuführen. Danach war es etwas schwieriger, das richtige Set-up zu finden, aber wir hatten genug Speed, um uns auf das Podium zu konzentrieren und uns am Ende den zweiten Platz zu sichern. Wir haben jetzt anderthalb Monate Zeit, um uns und das Auto für Kroatien vorzubereiten. Diese Wochen werden sehr wichtig und es gibt noch viel zu tun, aber nach diesem Ergebnis können wir den kommenden Veranstaltungen positiver entgegensehen.»

Solberg meinte zu seinem Heimspel: «Die Power Stage war nicht der perfekte Abschluss der Rallye, den wir uns erhofft hatten. Ich habe ein paar Fehler gemacht und war an manchen Stellen etwas vorsichtig, deshalb war es kein sauberer Lauf. Trotzdem habe ich dieses Wochenende sehr genossen. Es war großartig, zum ersten Mal zu Hause in einem Werks-Auto anzutreten, besser geht es wirklich nicht. Das Auto hat das ganze Wochenende über gut funktioniert und das Team hat einen tollen Job gemacht, also vielen Dank. Es ist nicht das Ergebnis, das wir uns nach etwas Pech mit dem Auto gewünscht haben, aber so ist es. Wir müssen mit einem breiten Lächeln im Gesicht hart arbeiten, denn die Geschwindigkeit ist da. Wir müssen unsere Leistung nur weiter verbessern, um an die Spitze zu kommen, aber ich habe keinen Zweifel, dass wir es schaffen werden.»

Pechvogel Tänak führte an: «Wir können aus dieser Rallye nicht wirklich viel Positives mitnehmen. Insgesamt war es ein frustrierendes und enttäuschendes Wochenende. Auf der positiven Seite haben wir gezeigt, dass wir die Pace hatten, um konkurrenzfähig zu sein. Die Kehrseite ist, dass wir nicht viele Punkte holen konnten. Wir hatten das Glück, einige Punkte von der Power Stage mitnehmen zu können, aber das sind nur wenige im Vergleich zu dem, was wir erzielen sollten. Ich kann die Situation nicht zu sehr betonen, weil ich von meiner Seite aus wenig hätte anders machen können. Das Team hat hart gearbeitet und das Podium für Thierry zahlt sich ein bisschen aus. Ich habe bereits gesagt, dass das Potenzial des Autos vorhanden ist, es braucht nur Arbeit, um dahin zu kommen, wo wir sein wollen.“

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet erklärte: «Dieser zweite Platz von Thierry fühlt sich wirklich wie ein Sieg für uns an. Nicht falsch verstehen, wir sind hier, um zu gewinnen, aber nach einigen harten Monaten – und vor allem der Enttäuschung von Monte-Carlo – stehen wir wieder auf dem Podium, und es fühlt sich großartig an. Wir wissen, dass noch viel zu tun ist und Verbesserungen am Auto vorgenommen werden müssen, aber wir haben gezeigt, dass wir auf dem Weg dorthin sind. Mein Dank gilt allen im Team, vor Ort und in unserem Werk Alzenau, die alle unglaublich hart gearbeitet haben. Das ist ein wichtiges Ergebnis, aber wir hoffen, dass es nur der Anfang unserer Rückkehr an die Spitze ist.»

Endstand nach 17 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:10:44,9 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 22,0 3 Lappi/Ferm (FIN), Toyota + 30,6 4 Katsuta/Johnston (JP/IRL), Toyota + 2:19,4 5 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford + 3:30,4 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Hyundai + 5:49,4 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 7:11,1 8 Veiby/Skjaemoden (N), VW + 7:34,3 9 Huttunen/Lukka (FIN), Ford MK II + 8:14,2 10 Kaur/Simm (EE), VW + 8:24,8

Fahrer-WM Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 46 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 32 3 Sébastien Loeb (F), Ford 27 4 Gus Greensmith (GB), Ford 20 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 19 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 18 7 Craig Breen (GB), Ford 16 8 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 15 9 Andreas Mikkelsen (N), Skoda Rally2 12 10 Oliver Solberg (S), Hyundai 8