Schweden: Nach Harri Rovanperä siegt auch Sohn Kalle

2001 hat Harri Rovanperä in Schweden seinen einzigen Sieg in der Rallye-Weltmeisterschaft erzielt, 2022 folgte ihm sein Sohn Kalle mit seinem ersten Schweden-Triumph und seinem dritten WM-Erfolg.

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team feiert den ersten Sieg mit seinm neuen GR Yaris Rally1-Auto, nachdem Kalle Rovanperä sich den Sieg bei der Rallye Schweden, der zweiten Runde der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022, gesichert hat. Rovanperäs finnischer Fahrerkollege Esapekka Lappi wurde Dritter und komplettierte bei seinem ersten Start für TGR seit 2018 einen doppelten Podiumsplatz für das Team.

Während des größten Teils der Rallye waren alle drei Fahrer des Teams Teil eines engen Kampfes um den Sieg auf den ungewohnten, schneebedeckten Hochgeschwindigkeitsstraßen rund um die neue Basis der Veranstaltung in Umeå. Rovanperä war am Freitag benachteiligt, weil er als bestplatzierter Fahrer in der Meisterschaft als Erster auf der Straße fahren musste, schloss am Samstag aber mit 8,3 Sekunden Vorsprung auf seinen führenden Teamkollegen Elfyn Evans.

Evans wurde nach einem Zwischenfall am Ende der letzten Etappe am Samstag über Nacht mit 10 Sekunden bestraft, aber seine Hoffnungen auf einen Sieg wurden beim Auftakt am Sonntag zunichte gemacht. Nachdem das zentralversorgte Hybridsystem aufgrund eines Problems deaktiviert war, hatte Evans dann einen Dreher auf der Prüfung und beschädigte die Front des Autos. Nachdem er für Reparaturen angehalten hatte, erreichte er das Ende der Prüfung, musste jedoch gemäß den FIA-Sicherheitsverfahren aufgeben, da die Hybrideinheit nicht wie vorgeschrieben grünes Licht zeigte.

Rovanperä gewann die erste der vier Prüfungen am Sonntag und baute seine Führung aus, obwohl er auch ein Hybrid-Problem hatte, und beendete die Rallye mit 22 Sekunden Vorsprung. Für ihn und seinen Beifahrer Jonne Halttunen war das der dritte Sieg ihrer WRC-Karriere. Mit dem Sieg bei der Rallye Schweden eifert Rovanperä seinem Vater Harri nach, der 2001 bei der Veranstaltung den Sieg errang. Er hat sich mit 14 Punkten an die Spitze der Fahrerwertung gesetzt.

Starkes Comeback

Lappi war den ganzen Sonntag über in einem engen Kampf um den zweiten Platz mit Thierry Neuville (Hyundai) verwickelt und wurde letztlich Dritter, nur 8,6 Sekunden hinter Neuville. Er und Beifahrer Janne Ferm feierten ein fantastisches Comeback-Wochenende mit dem Team.

Auch in der Herstellerwertung hat Toyota Racing mit 24 Punkten Vorsprung die Führung übernommen. Drei GR Yaris Rally1-Autos landeten auf den ersten vier Plätzen der Gesamtwertung, wobei Takamoto Katsuta und Beifahrer Aaron Johnston auf einem guten vierten Platz landeten und gute Punkte für TGR WRT Next Generation erzielten.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Kalle hat einen unglaublichen Job gemacht, um diese Rallye zu gewinnen. Am Anfang des Wochenendes war ich etwas nervös, wie er es schaffen würde, als erstes Auto auf der Straße zu sein, aber er hat es sehr gut gemeistert und später in der Rallye war sein Speed wirklich beeindruckend. Danke an ihn für unseren ersten Sieg mit dem GR Yaris Rally1 und an das gesamte Team für ihre harte Arbeit, um dies zu ermöglichen. Was heute Morgen mit Elfyn passiert ist, war sehr unglücklich für ihn. Aber Esapekka bei seiner ersten Rallye zurück auf dem Podium zu haben, hat uns geholfen, einige sehr wichtige Punkte zu sammeln, während Takamoto auch eine großartige Rallye gefahren ist.“

Sieger Kalle Rovanperä: «Es fühlt sich sehr gut an, hier in Schweden zu gewinnen. Es war das ganze Wochenende über ein wirklich schöner Kampf. Nachdem wir am Freitag das erste Auto auf der Straße waren, ist das ein wirklich gutes Ergebnis. Es war ein bisschen schade, dass Elfyn heute Morgen ausgescheiden ist, weil es ein toller Kampf war, aber ansonsten ist es ein sehr gutes Ergebnis für das Team. Bei der ersten Rallye mit diesem Auto in Monte Carlo hatte ich ein bisschen zu kämpfen, aber jetzt fühlte ich mich über das ganze Wochenende viel sicherer mit dem Auto. Ein großes Dankeschön an das Team, denn es war eine große Aufgabe für sie, das Auto immer besser zu machen und es mir bequem zu machen.“

Esapekka Lappi: «Es ist großartig, zurück zu sein und wieder auf dem Podium zu stehen. Das war mein Ziel vor dem Wochenende, aber ich wusste, dass es hart werden würde. Aber wir haben es geschafft und ich bin so glücklich. Ich bin so stolz auf mich, auf Janne und auf das ganze Team. Wir hatten das ganze Wochenende keine Probleme mit meinem Auto. Ohne mehr Risiko hätte ich den zweiten Platz nicht erreichen können. Besser kann es nicht angefangen haben. Mehr zu erwarten wäre lächerlich gewesen. Wir hatten eine lange Pause, unsere letzte Rallye war letztes Jahr im Oktober, das ist also ein Top-Ergebnis.»

Elfyn Evans: «Es war eine riesige Enttäuschung für mich, die Rallye so zu beenden. Auf der ersten Prüfung lief alles gut, aber in einer langen Linkskurve verlor ich das Heck des Autos und konnte es leider nicht mehr auffangen, sodass wir einen ziemlich schnellen Dreher hatten. Nach einigen Reparaturen kamen wir wieder in Fahrt, mussten aber leider aus hybridbedingten Gründen abbrechen. Es tut mir leid für das Team, weil sie offensichtlich ein sehr schnelles Auto gebaut haben, aber bisher konnte ich nicht die Ergebnisse einfahren, die sie verdienen. Es ist nicht schön, mit einer schlechten Note in diese Pause zu gehen, aber wir werden uns auf die nächste Runde konzentrieren und dort unser Bestes geben.»

Endstand nach 17 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:10:44,9 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 22,0 3 Lappi/Ferm (FIN), Toyota + 30,6 4 Katsuta/Johnston (JP/IRL), Toyota + 2:19,4 5 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford + 3:30,4 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Hyundai + 5:49,4 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 7:11,1 8 Veiby/Skjaemoden (N), VW + 7:34,3 9 Huttunen/Lukka (FIN), Ford MK II + 8:14,2 10 Kaur/Simm (EE), VW + 8:24,8

Fahrer-WM Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 46 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 32 3 Sébastien Loeb (F), Ford 27 4 Gus Greensmith (GB), Ford 20 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 19 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 18 7 Craig Breen (GB), Ford 16 8 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 15 9 Andreas Mikkelsen (N), Skoda Rally2 12 10 Oliver Solberg (S), Hyundai 8