Kalle Rovanperä: «Wie mein Vater vor 21 Jahren»

Wie der Vater so der Sohn: Vor 21 Jahren gewann Harri Rovanperä im Peugeot 206 WRC in Schweden seinen einzigen Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft, 21 Jahre später eiferte sein Sohn Kalle ihm im Toyota nach.

Kalle Rovanperä, der am ersten Tag für die längste Etappe der Rallye gezwungen war, im Toyota GR Yaris Rally1 als erstes Fahrzeug auf die verschneiten Pisten zu starten, konnte trotz dieses Handicaps gewinnen und war immer einen Schritt seinen Gegnern voraus. Auf der Pressekonferenz erwähnte der Finne sofort diesen entscheidenden ersten Tag, während er an seinen Vater Harri dachte, der die schwedische Rallye 2001 gewann.

«Natürlich war es ein Wochenende, an dem ich es richtig machen und gute Leistungen bringen wollte. Als wir am Freitag die Straße öffneten, war es schwierig zu wissen, in welcher Position wir uns am Freitagabend befinden würden. Aber es sieht so aus, als hätten wir das ziemlich gut gemeistert und waren am Freitagabend nicht weit vom ersten Platz entfernt. Danach konnten wir uns wieder wehren und einen guten Job machen. Insgesamt war es eine sehr gute Rallye und es ist gut, hier zu gewinnen, wie es mein Vater vor 21 Jahren getan hat.»

Nach seinem Sieg konnte Kalle schnell mit seinem Vater sprechen: «Er hat sich gefreut, er hat sich fast alle Prüfungen angeschaut und ist während des Events immer sehr nervös, wenn er die Ergebnisse verfolgt, aber er schätzt auch den Kampf und die guten Leistungen.»

Nach der Qualität dieser neuen Veranstaltung gefragt, die nun rund um Umeå stattfand, war der Toyota-Fahrer mit der Strecke zufrieden, auch wenn bestimmte gerade Abschnitte manchmal zu lang erschienen.

«Insgesamt würde ich sagen, zumindest für mich, war es eine ziemlich schöne Rallye. Gute Schneeverhältnisse für die Winterrallye sind natürlich immer toll, da war es gut, dass wir etwas weiter nach Norden gekommen sind. Alles in allem sehr schnelle Strecken, einige waren in manchen Abschnitten vielleicht etwas zu schnell und ein bisschen langweilig, aber ansonsten würde ich sagen, dass es einige großartige Prüfungen für eine harte Rallye gab.»

Wie Esapekka Lappi, ebenfalls auf dem Podium, war Kalle Rovanperä einer der wenigen Fahrer, die bei diesem Event keine Fehler machten.

«Ich war an manchen Stellen am Limit, aber überraschenderweise musste ich dieses Limit nicht überschreiten. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, irgendetwas Verrücktes tun zu müssen, also war es selbst für mich eine kleine Überraschung. Ansonsten haben wir hier und da noch kleine Vorläufe, wo man etwas über das Limit geht. Aber wir haben das ganze Wochenende keine großen Fehler gemacht und ich bin sehr zufrieden damit.»