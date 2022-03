Rallye-Weltmeisterschaft wieder in den USA?

Während die schwedische Rallye gerade ihre Präsenz in der WRC bis 2024 bestätigt hat, hoffen die USA immer noch auf einen baldigen Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC).

Die USA, die Autonation der Welt, war mit zwei verschiedenen Rallyes in den frühen 70er und späteren 80er Jahren fünfmal in der Weltmeisterschaft vertreten. Von 1972 bis 1974 war es die Rallye «Press on the regardless», was bedeuten sollte, Augen zu und durch, 1986 bis 1988 war es die Olympus Rallye. Trotz mehrerer Versuche gelang kein Comeback. Nun wird der nächste Versuch unternommen.

Marc de Jong, Leiter eines Projekts zur Rückkehr der Rallye-Weltmeisterschaft in die USA, sagte diese Woche in einem Interview mit den amerikanischen Medien Jalopnik, dass die Arbeit jedoch noch immens sei.

«Es mag ein bisschen optimistisch sein, an 2023 zu denken, aber wir geben unser Bestes. Alles in allem suchen wir einen Ort, der nahe genug an schwierigen Straßen für selektive Prüfungen liegt, aber auch an einer Stadt mit internationalem Ruhm und einem relativ einfachen Standort für internationale Reisen. Und unter diesen Bedingungen hat man am Ende eine etwas eingeschränktere Auswahl. Aber es wäre wohl keine allzu große Überraschung, wenn ich sagen würde, dass Locations wie die Pazifikküste um Seattle wahrscheinlich ein guter Ort sind.»

Von 1985 bis 1988 wurde die Rallye-Weltmeisterschaft gerade rund um Seattle mit der Olympus Rally ausgetragen, deren Prüfungen teilweise entlang des Pazifischen Ozeans gefahren wurden.

Andere Strecken wie die südlichen Appalachen werden ebenfalls in Betracht gezogen, «Man sollte da an ‚Tail of the Dragon’ (sehr bergige, kurvenreiche Asphaltstraße mit vielen Haarnadeln), aber auf Schotter denken.»

Und diese beiden Rallyes sind bei weitem nicht die einzigen, die auch Richtung Utah, Colorado oder sogar New England blicken. Im Falle einer Veranstaltung mitten in den Rockies weiß Marc de Jong genau, dass er um die Zustimmung der Gemeinden kämpfen muss.

«Ich hatte das Glück, in den letzten 20 Jahren von WRC-Event zu WRC-Event um die Welt zu fahren. Ich bin auf ziemlich viele unterschiedliche Herangehensweisen an Sicherheitseinrichtungen, Straßensperren und ähnliches gestoßen, und nichts ist mir aufgefallen, das mich überrascht hat. Was ich weiß ist, dass man sehr gründlich sein muss. Weil dir die Fragen gestellt werden und sie erwarten, dass du die Antworten kennst. Solange wir also unsere Hausaufgaben machen, glaube ich nicht, dass uns irgendetwas überraschen wird.»

Laut De Jong sind die drei aktuellen Hersteller der WRC stark an einer Reise in die USA interessiert, insbesondere natürlich Ford.