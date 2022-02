Belgien auch 2022 Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft

Die belgische Rallye Ypern zählt nach ihrem WRC-Debüt im Vorjahr auch in diesem Jahr erneut zur Weltmeisterschaft (WRC), sie wird als neunter von 13 Läufen vom 18. bis 21. August ausgetragen.

Im vergangenen Jahr war Belgien die 35. Nation, die seit Beginn der Serie im Jahr 1973 einen WRC-Lauf ausrichtete. Das herausfordernde Asphalt-Event füllt das ausstehende Datum, als der WRC-Kalender für 2022 im vergangenen Oktober bekannt gegeben wurde.

Die Rallye Ypern in Westflandern wurde erstmals 1965 ausgetragen und gilt als eine der härtesten Rallyes Europas. Enge Feldwege, übersät mit engen Kreuzungen und gesäumt von Entwässerungsgräben, sorgen dafür, dass es keinen Raum für Fehler gibt. Lokalmatador Thierry Neuville gewann die letztjährige Begegnung, nachdem er praktisch über die gesamte Distanz geführt hatte.

Die Rallye umfasst drei Wettkampftage mit einem anziehungsvollen Servicepark auf dem historischen «Grote Markt» in Ypern. Dort findet am Donnerstagnachmittag eine Startzeremonie vor dem Shakedown statt – die letzte Gelegenheit für die Fahrer, ihre Autos zu verfeinern. Volle Wettkampftage am Freitag und Samstag münden in das Finale am Sonntag, das mit der Wolf Power Stage zur Mittagszeit gipfelt.

Jona Siebel, Geschäftsführer von WRC Promoter, dem die kommerziellen Rechte der WRC gehören, freute sich, die Rallye Ypern wieder willkommen zu heißen.

«Belgien hat der letztjährigen WRC aufgrund seiner kniffligen Wertungsprüfungen und seines rasanten Formats etwas ganz anderes gebracht, was bedeutete, dass niemand Zeit zum Verschnaufen hatte», sagte er. «Die Region Ypern stürzt sich mit ganzem Herzen in die Rallye-Woche. Auf den Prüfungen herrscht viel Trubel und wir sind sicher, dass dies dieses Mal auch in der Stadt selbst der Fall sein wird, wenn Fans Zugang zum wunderschönen Servicepark «Grote Markt» haben.»

Der letzte Platz im Kalender endete mit der Wahl zwischen der Ypres Rally Belgium und der Barum Czech Rally Zlin, die hofften, die WRC zum ersten Mal in die Tschechische Republik zu bringen.

«Wir waren sehr beeindruckt von der Professionalität und den Plänen des Organisationsteams in Zlin», fügte Siebel hinzu. »Die Rallye bleibt ein Schlüsselereignis in der FIA Rallye-Europameisterschaft und die Tür für ihre WRC-Ambitionen bleibt offen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihnen.»

Andrew Wheatley, Spartenmanager der FIA WRC, sagte: «Die Rallye Ypern trat in der vergangenen Saison unter außergewöhnlichen Umständen an und schaffte es, eine starke und innovative Veranstaltung zu liefern, die die DNA der belgischen Rallye demonstrierte. Der Royal Automobile Club Belgium hat zusammen mit dem lokalen Veranstalter Club Superstage Engagement und Professionalität bewiesen, um einen WRC-Lauf der Spitzenklasse auf die Beine zu stellen, und ich freue mich, dass die Veranstaltung im August wieder in den Kalender aufgenommen wird. In einer Rallye-Nation wie Belgien sind das positive Nachrichten für Teams, Teilnehmer und Fans.»

Alain Penasse, Präsident des Rallye-Veranstalters Club Superstage, fügte hinzu: «Wir freuen uns sehr, die FIA Rallye-Weltmeisterschaft erneut nach Ypern holen zu können. Es ist eine Belohnung für die Bemühungen, die der gesamte Club, alle Freiwilligen, unsere Partner und die lokalen Behörden im vergangenen Jahr unternommen haben, um diese erste Ausgabe zu einem Erfolg zu machen.»

Die Rallye zeichnet sich durch eine starke Zusammenarbeit zwischen dem offiziellen WRC-Schmierstoffpartner Wolf Lubricants und dem Veranstaltungssponsor Ardeca Lubricants aus. Beide Unternehmen haben ihren Sitz in Belgien.

Yves Decat, Global Marketing Direktor von Wolf Lubricants, sagte: «Als in Belgien ansässiger exklusiver Schmierstoffpartner der FIA Rallye-Weltmeisterschaft suchen wir ständig nach zusätzlichen Wegen, um die Präsenz und Reichweite dieses atemberaubenden Sports zu erhöhen. Wir freuen uns, die Rückkehr der Ypres Rally Belgium in den Kalender für 2022 zu unterstützen, indem wir uns mit dem Hauptpartner der Rallye, Ardeca Lubricants, zusammenschließen.»