Mads Östberg zurück in Ungarn 11.03.2022 - 12:13 Von Toni Hoffmann

© Citroën Mads Östberg im Citroën C3 Rally2

Der Norweger Mads Östberg hat bekannt gegeben, dass er wieder in Ungarn am Steuer eines Citroën C3 Rally2 antreten wird, zu einem möglichen Programm in der WRC verriet er allerdings nichts.