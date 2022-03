Fourmaux bei der Rally of Nations Guanajuato Mexiko 11.03.2022 - 11:14 Von Toni Hoffmann

© M-Sport Adrien Fourmaux

Mit der Rally of Nations Guanajuato am ersten April-Wochenende möchte Mexiko nach der Corona bedingten Auszeit wieder zurück in die Weltmeisterschaft (WRC), Adrien Fourmaux ist die prominente Zusage.