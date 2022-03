Hayden Paddon 2022 mit WRC2-Kurzprogramm

Der Neuseeländer Hayden Paddon wird wie von ihm versprochen in die Weltmeisterschaft (WRC) zurückkehren und 2022 mit Hyundai Neuseeland bei drei Rallyes in der WRC2 starten.

Paddon, der 2016 als Hyundai-Werksfahrer im i20 WRC 2016 in Argentinien seine einzige WM-Rallye gewonnen hatte, wird mit einem von Hyundai Neuseeland unterstützten i20N Rally2 2022 in Estland, Finnland und in seiner Heimat Neuseeland starten. 2023 soll dann die komplette Saison folgen. Die letzte WRC-Rallye des Neuseeländers war die Rallye Wales im Jahr 2019 mit einem bescheidenen vierten Platz in der WRC2 Pro am Steuer eines Ford Fiesta Rally2.

«Uns erwartet eine große Herausforderung, aber wir sind so stolz darauf, mit unseren eigenen Ingenieuren, Technikern und dem Management sowie der Unterstützung Europas zu fahren, um diese einzigartige Saison zu ermöglichen. Dieses Jahr wird es ausgewählte Veranstaltungen geben, bei denen wir uns ein Bild machen können, darunter die Rallye Estland und die Rallye Finnland vor einer vollständigen WRC2-Saison im Jahr 2023. 2022 wird auch die WM-Rallye Neuseeland einschließen, bei der Hyundai Neuseeland ebenfalls ein wichtiger Partner ist. Zwei großartige Jahre liegen vor uns und wir können es kaum erwarten», kommentierte der Paddon.