Rallye Ypern verzichtet auf Spa-Francorchamps

Die belgische Rallye Ypern ist als neunter Lauf wieder im Kalender der Weltmeisterschaft (WRC), verzichtet aber in diesem Jahr auf den weiten Umzug nach Spa-Francorchamps.

Bei der belgischen WRC-Premiere 2021 sollte der Finaltag an der Grand Prix-Strecke von Spa-Francorchamps ein Höhepunkt werden. Doch ganz angekommen war dieses Konzept nicht, nicht nur die Prüfungen am und auf dem Ardennenkurs spielten eine Rolle, auch die lange Überführung von Flandern nach Spa waren ein Kriterium.

Spa Francorchamps wird nicht in die Route der diesjährigen Ypern-Rallye aufgenommen, was bedeutet, dass alle drei Tage der Veranstaltung in der Region Flandern stattfinden werden.

Ypern – traditionell eine zweitägige Rallye – wurde im vergangenen Jahr anstelle der Rally UK in den Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft aufgenommen und hat ironischerweise dieselbe Veranstaltung auch im Zeitplan für 2022 ersetzt. Der dritte Tag und die letzten vier Prüfungen des Jahres 2021 fanden in der belgischen Region Spa statt, darunter eine Prüfung auf der berühmten Grand-Prix-Strecke, die am Sonntagmorgen zu einem langen 180-Meilen-Straßenabschnitt führte. Das und das fehlende Spektakel in Spa-Francorchamps sorgten bei einigen Fahrern und Fans für Kritik, die sich der Veranstalter Club Superstage für dieses Jahr vorgenommen hat.

«Bei dieser Entscheidung, in Ypern zu bleiben, spielte nicht nur die lange Verbindung zu Spa-Francorchamps eine Rolle. Es war praktisch unmöglich, den WRC-Lauf auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps zu beenden, da zu diesem Zeitpunkt die Vorbereitungen für den Formel-1-Grand-Prix bereits begonnen hatten», sagte Alain Penasse, Präsident des Club Superstage.

Die Entscheidung, dieses Jahr auf einen Abstecher nach Spa zu verzichten, bedeutet auch, dass die Rallye auf dem stimmungsvollen Grokt-Markt im Stadtzentrum von Ypern enden wird. Beeindruckende 40,56 % der Streckenkilometer werden mit klassischen Strecken wie Vleteren, Westouter, Dikkebus, Hollebeke und Kemmelberg – der Powerstage – wettbewerbsfähig sein – alles inklusive.

Ypern ist die neunte Runde der Saison 2022, die vom 18. bis 21. August ausgetragen wird.