DTM verhindert zweites Duell Loeb vs. Ogier

Die Nachricht war am Montag die Sensation: Der neunfache Rallye-Rekordchampion Sébastien Loeb tritt kurzfristig mit Ferrari in der DTM an, das erwartete zweite Saisonduell Loeb vs. Ogier in Portugal fällt aus.

Während Sébastien Ogier bei der nächsten Rallye Portugal, der vierten Runde in der Weltmeisterschaft (WRC) vom 19. bis 22. Mai, in die WRC zurückkehren sollte, muss Sébastien Loeb noch ein paar Runden warten, um zum zweiten Mal im Ford Puma Rally1 starten zu können. An Montag kündigte der 80fache Rallye-Rekordsieger mit Unterstützung von Red Bull und Alpha Tauri ein Mini-Programm in der DTM-Meisterschaft am Steuer eines Ferrari 488 GT3 vom Team AF Corse an. Es ist sein erster DTM-Start.

Der letzte Sieger der Rallye Monte Carlo ersetzt den Titelfavorit Nick Cassidy, der parallel in der Formel-E-Meisterschaft antritt und für die DTM zeitweise nicht zur Verfügung steht. So wird Sébastien Loeb an den ersten beiden Läufen mit Portimao als Auftakt (29. April bis 1. Mai) und dann am Lausitzring (20. bis 22. Mai) teilnehmen, wobei diese letzte Veranstaltung am selben Wochenende wie die Rallye Portugal stattfindet.

«In meiner Karriere habe ich schon immer gerne die Disziplin gewechselt. Die DTM ist eine berühmte Meisterschaft, und als jetzt die Gelegenheit kam, dort starten zu können, habe ich sofort zugesagt. Es ist eine spannende Herausforderung, weil der Fahrstil komplett anders ist», erklärte Loeb.

«Mein Ziel wird es sein, die bestmögliche Pace zu finden, und ich werde versuchen, meine Erfahrung zu nutzen, um dem Team ein gutes Feedback zu den Einstellungen des Autos zu geben. Ich weiß, dass es hart wird, aber es macht wirklich Spaß, die Autos zu fahren, wirklich schnelle und schöne Autos - also freue ich mich darauf», kommentierte der gebürtige Elsässer und Wahlschweizer.