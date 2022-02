M-Sport hofft auf vier weitere Starts mit Loeb

Der grandiose Erfolg von M-Sport Ford bei der Rallye Monte Carlo mit dem Debüt-Sieg, dem 80. Triumph und dem achten Monte-Volltreffer von Sébastien Loeb soll nach Wünschen von M-Sport keine Eintagsfliege sein.

Das war zu erwarten: M-Sport Ford hofft, die Dienste von Sébastien Loeb für weitere vier Läufe der diesjährigen FIA World Rally Championship gewinnen zu können. Malcolm Wilson, Direktor von M-Sport, wollte nicht sagen, um welche Events es sich handeln könnte, aber er freut sich darauf, seinen Rallye-Monte-Carlo-Sieger bald wieder an Bord eines Ford Puma Rally1 zu sehen.

«Vier Veranstaltungen sind unser Ziel», sagte Wilson, «und das ist alles, was ich im Moment sagen kann. Wir arbeiten im Moment an allem. Offensichtlich gehört Schweden nicht dazu und er hat selbst gesagt, dass es ein Nein zu Kroatien ist. Mal sehen, was wir tun können, aber eines ist sicher – wir freuen uns sehr darauf, ihn und Isabelle [Anmerkung: Galmiche, Beifahrerin] wieder bei uns zu sehen.»

Der 47-jährige neunmalige Weltmeister Loeb gab ein spektakuläres Debüt für die britische Mannschaft, als er seinen französischen Landsmann Sébastien Ogier hinter sich ließ und im vergangenen Monat in einem spannenden Duell die Eröffnungsrunde der WRC-Ära mit Hybridantrieb gewann.

«Was Séb in Monte-Carlo geleistet hat, war so beeindruckend», fügte Wilson hinzu. «Wenn du dich zurücklehnst und über alles nachdenkst, ist es noch besser. Wenn man bedenkt, dass er ein Jahr lang von der Veranstaltung weg war, kam er von der Rallye Dakar ohne viel Zeit im Auto und mit einem Beifahrer, mit dem er noch nie auf WRC-Niveau angetreten war. Ich war 2005 kurz davor, Séb zu verpflichten, und ich kann jetzt verstehen und sehen, was wir verpasst haben. Er ist etwas ganz Besonderes. Vom ersten Mal an, als er im Prototypenauto saß, fühlte er sich sehr wohl und glücklich mit dem Auto und das hat sich nie geändert. Während der Veranstaltung hat er, obwohl sich die Bedingungen ein wenig geändert haben, keine einzige Änderung am Setup des Autos vorgenommen. Gar nichts. Nicht einmal ein Aufhängungsklick. Das ist wahrscheinlich eines der beeindruckendsten Dinge an ihm.»

Der Führende der WRC-Serie wird die nächsten beiden Läufe verpassen, aber Gerüchte deuten auf eine mögliche Rückkehr beim Schotter-Eröffnungsrennen der Saison bei der Vodafone Rally de Portugal im Mai hin – einer Veranstaltung, bei der er 2007 und 2008 aufeinanderfolgende Erfolge feierte.