ROC: Final-Niederlage von Sebastian Vettel gegen Loeb 06.02.2022 - 15:34 Von Otto Zuber

© Twitter/@RaceOfChampions Sébastien Loeb und Sebastian Vettel

Im Nationen-Cup des «Race of Champions» mussten sich Mick Schumacher und Sebastian Vettel im gestrigen Viertelfinale geschlagen geben. Vettel schaffte es in der Einzelwertung bis in die Endrunde.