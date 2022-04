Servus TV auch bei der Rallye Kroatien

Sébastien Ogier gwann 2021 die WM-Premiere in Kroatien

Der Salzburger Fernsehsender Servus TV setzt seine Live-Übertragung von der Rallye-Weltmeisterschaft auch bei der dritten Saisonstation in Kroatien nahtlos fort.

Servus TV wird, wie in Monte Carlo und in Schweden, auch vom dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Kroatien live berichten. Bei der ersten reinen Asphaltrallye des Jahres rund um die kroatische Hauptstadt Zagreb dürfen sich die Fans wieder auf die fachmännischen Kommentare von Walter Zipser freuen.

Servus TV ist am Samstag ab 11:30 Uhr mit dem Live-Streaming von der zwölften Prüfung, der 8,78 km langen ersten Passage der «Vinkasi Vrh – Duga Rosa» dabei. Die nächste Live-Einblendung erfolgt am Samstag ab 19:00 Uhr mit dem zweiten Durchgang der «Vinkasi Vrh – Duga Rosa».

Am Sonntag erleben die Zuschauer ab 08:30 Uhr die Action auf der 18. Entscheidung, der 15,09 km langen «Zagorska Sela – Kumrovec», die ab 13:00 Uhr wieder, diesmal als Power Stage, auf dem Programm von Servus TV steht.

Rallye Kroatien auf Servus TV:

Samstag, 23. April 2022:

Ab 11:30 Uhr: WP 12 (8,78 km)

Ab 19:00 Uhr: WP 16 (8,78 km)

Sonntag, 24. April 2022:

Ab 08:30 Uhr: WP 18 (15,09 km)

Ab 13:00 Uhr: WP 20 (15,09 km / Power Stage)