Moncet/Hyundai: «Auch in Kroatien positives Ergebnis»

Die dritte Runde zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Kroatien ist die erste echte Asphaltrallye des Jahres, Hyundai hofft wie zuvor in Schweden wieder auf eine Podiumsplatzierung.

Die WRC kehrt am kommenden Wochenende (21. bis 24. April) mit der dritten Veranstaltung der Saison, der Rallye Kroatien, zurück, bei der Hyundai Motorsport ein starkes Ergebnis erzielen will. Die insgesamt 291,84 Bestzeitkilometer sind die sportlichen Kriterien der 20 Asphaltprüfungen. Kroatien ist nach dem erfolgreichen WRC-Debüt 2021 erst zu zweiten Mal Gastgeber der WRC.

Drei Teams von Hyundai Motorsport werden in Kroatien mit dem Hyundai i20 N Rally1 antreten: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Ott Tänak/Martin Järveoja und Oliver Solberg/Elliott Edmondson.

Hyundai Motorsport ist voller neuer Entschlossenheit auf dem Weg zur Rallye Kroatien, dem dritten Lauf der Saison 2022 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), die am kommenden Wochenende (21. bis 24. April) stattfindet. Die Kroatien-Rallye ist die erste Vollasphaltveranstaltung, die von den neuen Rally1-Hybridautos bewältigt wird. Die Teams werden 20 Prüfungen in und um die Hauptstadt Zagreb bestreiten, die 291,84 km der malerischen Straßen der Region umfassen. Die Beschaffenheit der Pisten variiert dabei von Prüfung zu Prüfung. Einige Prüfungen bieten glatte Oberflächen, während andere starke Unebenheiten aufweisen, die durch Wasser- und Wetterschäden verursacht wurden. Die Straßen sind durchweg schnell und enthalten eine Reihe von sehr anspruchsvollen engen Abschnitten sowie unterschiedlichen Grip-Levels.

Keine Änderung im Team

Die Aufstellung des Hyundai-Teams für die Rallye Kroatien bleibt gegenüber den ersten beiden Läufen der Saison unverändert: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Ott Tänak/Martin Järveoja und Oliver Solberg/Elliott Edmondson im Hyundai i20 N Rally1. Bei der vorangegangenen Veranstaltung im Februar, der Rallye Schweden, holten Neuville und Wydaeghe mit dem zweiten Platz das erste Podium des Teams der Hybrid-Ära. Tänak und Järveoja sicherten sich in einem positiven Abschluss eines schwierigen Wochenendes die maximale Punktzahl in der Power Stage, wobei Solberg und Edmondson als Sechste wichtige Punkte für die Meisterschaft mit nach Hause nahmen.

Nach einem Shakedown am Donnerstag beginnt die Rallye Kroatien mit dem längsten Tag der Veranstaltung am Freitag mit acht Prüfungen mit einer Gesamtdistanz von 120,38 km. Der Samstag präsentiert eine weitere harte Testserie mit weiteren acht Entscheidungen über 116,98 km. Die Gesamtdistanz am Sonntag ist erheblich kürzer als an den beiden Vortagen, 54,48 km bei nur vier Prüfungen auf der Route.

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet sagte: «Die zweimonatige Pause seit der Rallye Schweden war hilfreich, da sie uns die Zeit gegeben hat, uns neu zu formieren und neu auszurichten, bevor wir die nächste Phase der Saison mit der Rallye Kroatien beginnen. Der Podiumsplatz, den wir uns mit Thierry und Martijn beim vorherigen Rennen gesichert haben, war für uns ein positiver Schritt nach vorne, während wir uns weiterhin mit den neuen Hybridvorschriften auseinandersetzen. Wir haben das große Glück, in Alzenau ein tolles Team zu haben, das hart daran arbeitet, unser Gesamtpaket zu verbessern. Wir wollen die ganze Saison über konsequent um Podestplätze und Siege kämpfen. Unser Ziel ist es, die Dynamik unserer jüngsten Fortschritte fortzusetzen und auf den asphaltierten Straßen Kroatiens ein positives Ergebnis zu erzielen.“

Neuville führte an: «Die Rallye Kroatien ist eine sehr herausfordernde Veranstaltung, da der Grip ziemlich gering ist und das Profil der Strecken sehr anspruchsvoll ist. Es gibt viele blinde Kurven, Kuppen, Sprünge und Schnitte, und die Straßen können ziemlich schmutzig und sehr eng sein. Letztes Jahr hatten wir Glück mit dem Wetter und die Bedingungen waren ziemlich trocken, aber es war immer noch ziemlich kalt. Es gibt definitiv viele Herausforderungen, denen wir uns wieder unter möglicherweise schwierigen Bedingungen stellen werden, insbesondere mit diesen neuen Autos, aber es ist ein Untergrund, auf dem ich mich sehr wohl fühle. Es ist eine Rallye, die ich letztes Jahr sehr genossen habe und auf die ich mich freue.»

Tänak erklärte: «Letztes Jahr zum ersten Mal an der Rallye Kroatien teilzunehmen, war etwas anspruchsvoller als wir erwartet hatten, da der Asphalt dort ganz anders ist. Er sieht gut aus, aber der Grip ist sehr gering. Die Oberflächenveränderungen und die allgemeinen Eigenschaften der Straßen machen es auch ziemlich schwierig zu fahren, mit vielen Kuppen und Sprüngen, die man normalerweise auf Asphalt nicht allzu oft hat. Es war eine große Aufgabe, 2021 zu managen, aber wir erwarten, dass es dieses Jahr viel mehr Spaß machen wird, jetzt, wo wir Erfahrung haben und wissen, was wir von der Veranstaltung erwarten können.»

Solberg meinte: «Die Rallye Kroatien war letztes Jahr eine fantastische Veranstaltung. Es ist sehr aufregend für mich, zum ersten Mal dorthin zu fahren. Es ist ein wunderschönes Land und ich denke, es wird eine fantastische Asphalt-Rallye, obwohl ich weiß, dass es sehr schwierig ist. Die Straßen haben nicht viel Grip, aber ich persönlich mag etwas rutschigen Asphalt. Meine Erwartungen an die Veranstaltung sind schwer einzuschätzen, da ich im Gegensatz zu meinen Teamkollegen noch nie dort gefahren bin. Für mich wird es darum gehen, viel Erfahrung zu sammeln und nicht so sehr um Tempo. Wir werden einfach fahren und Spaß haben und sehen, wo wir landen.»