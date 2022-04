Latvala/Toyota: «Mit gutem Ergebnis Führung ausbauen»

Wie im Vorjahr reist Toyota wieder als Tabellenführer zum dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Kroatien, wie im Vorjahr muss Kalle Rovanperä als Erster auf die Asphaltpisten, diesmal aber mit möglicher Zielankunf

Das Toyota Racing World Rally Team möchte auf seinem positiven Start in die neue Hybrid-Ära der FIA Rallye-Weltmeisterschaft aufzubauen, wenn die Saison 2022 für den dritten Lauf bei der Rallye Kroatien vom 22. bis 24. April fortgesetzt wird. Das Team führt derzeit die Herstellerwertung an, wobei Kalle Rovanperä in der Fahrerwertung vorne liegt, nachdem er den ersten Sieg für die GR Yaris Rally1 bei der vorherigen Runde in Schweden im Februar errungen hatte. Elfyn Evans gehörte bisher zu den Tempomachern und will unbedingt wieder auf das Podium in Kroatien, wo er vor einem Jahr bei seinem WRC-Debüt mit Teamkollege Sébastien Ogier an einem spannenden Endrunden-Showdown teilnahm.

Da die Veranstaltung nicht Teil von Ogiers Programm ausgewählter Rallyes für 2022 ist, vervollständigt Esapekka Lappi erneut die TGR WRT-Aufstellung, nachdem er bei seinem Comeback in Schweden Dritter wurde. Vierter in Schweden wurde Takamoto Katsuta, der seine gesamte Saison mit TGR WRT Next Generation bei einer Rallye fortsetzt, bei der er 2021 zwei Etappensiege errang.

Nach den beiden Winterveranstaltungen in Monte Carlo und Schweden liefert Kroatien den ersten reinen Asphalttest für die neuen Rally1-Autos. Die Veranstaltung findet in und um die Hauptstadt Zagreb statt, wobei die Prüfungen in der Nähe des benachbarten Sloweniens absolviert werden. Die Straßen zeichnen sich durch eine Vielzahl unterschiedlicher Asphalttypen aus, wodurch sich die Griffigkeit ständig ändert. Viele Abschnitte sind schnell und fließend und beinhalten Sprünge und Kuppen, während andere technischer und kurviger sind.

Neue Prüfung an der Adria

Nach dem Shakedown am Donnerstagmorgen und einem zeremoniellen Start in Zagreb am Abend beginnt die Rallye am Freitag mit der längsten Etappe der Veranstaltung, bestehend aus zwei Runden mit vier Prüfungen, die alle von der Veranstaltung 2021 bekannt sind. Ein Großteil des Samstags findet in einem ähnlichen Gebiet südwestlich von Zagreb statt, aber es gibt auch eine längere Anfahrt in Richtung der Adriaküste in der Nähe von Rijeka für die neue Platak-Prüfung. Wie am Freitag werden alle vier Entscheidungen nach dem Mittagsservice wiederholt. Der letzte Tag findet nördlich der Hauptstadt statt und umfasst eine weitere neue Prüfung, Trakošcan – Vrbno, die zweimal zusammen mit Zagorska Sela – Kumrovec gefahren wird, wo die Power Stage am Ende der Rallye stattfindet.

Jari-Matti Latvala (Teamchef): «Die ersten beiden Veranstaltungen der Saison mit dem neuen Reglement waren sehr intensiv und die Pause im Zeitplan hat uns die Möglichkeit gegeben, das Gelernte auszuwerten und die GR Yaris Rally1 weiterzuentwickeln. Wir hatten einige Testtage auf Schotter auf Sardinien und dann letzte Woche den Pre-Event-Test in Kroatien. Bisher lag der Fokus vor allem auf der Zuverlässigkeit und der Funktion des Hybridsystems, aber jetzt können wir wirklich daran arbeiten, das Setup des Autos zu optimieren und zu versuchen, es noch stärker zu machen. Die große Herausforderung in Kroatien ist, dass sich die Asphaltoberfläche während der Prüfungen oft ändert und das Grip-Niveau sehr unterschiedlich ist. Ich denke, das hat im vergangenen Jahr viele Fahrer überrascht, und diejenigen, die zum zweiten Mal dabei sind, werden wissen, was sie erwartet. Kalle ist letztes Jahr nicht so viele Kilometer gefahren, weiß aber, dass es wichtig ist, weiterhin Punkte zu sammeln. Elfyn war 2021 so nah am Sieg und will ein starkes Ergebnis erzielen, und dann ist die Rallye für Esapekka völlig neu. Unsere Fahrer gehen die Rallye vielleicht anders an, aber das kann hoffentlich gut für das Teamergebnis am Ende des Wochenendes sein.»

Elfyn Evans: «Es war eine ziemlich lange Pause seit der letzten Rallye, daher war es gut, wieder ins Auto zu steigen, um einige Tests zu machen und sich auf Kroatien vorzubereiten. Für mich war es bei weitem nicht der Start in das Jahr, den wir uns gewünscht hatten, und wir müssen nach vorne schauen und uns darauf konzentrieren, bei den kommenden Veranstaltungen aufzutreten. Kroatien ist keine einfache Rallye, aber letztes Jahr war es eine gute für uns und hoffentlich können wir wieder einen starken Lauf haben. Es gibt einige Dinge aus dem vergangenen Jahr, von denen wir zu lernen versucht haben, damit wir ein Auto haben, das für alle unterschiedlichen Bedingungen geeignet ist. Bei unserem Test hatten wir eine besonders rutschige Straße, ähnlich wie bei der Rallye, und das war ein guter Ort, um einige Optionen durchzuspielen.»

Kalle Rovanperä: «Ich habe darauf gewartet, für Kroatien wieder ins Auto zu steigen, und das ist immer ein gutes Zeichen! Wir hatten nur zwei Rallyes, aber es ist immer schön, zu Beginn der Saison ein paar gute Punkte zu haben. Wir befinden uns in der gleichen Situation wie letztes Jahr und führen die Meisterschaft nach Kroatien an, und hoffentlich können wir dort dieses Mal besser abschneiden. Es wird eine große Herausforderung für uns, weil wir letztes Jahr die meisten Prüfungen nicht erlebt haben, aber wir waren zuvor in dieser Situation mit weniger Erfahrung als unsere Rivalen und ich werde mein Bestes geben, um damit fertig zu werden. Das Gefühl im Test war positiv und ich denke, es hat wirklich gute Fortschritte mit dem Auto gegeben. Hoffentlich läuft es auch auf der Veranstaltung gut.“

Esapekka Lappi: «Schweden war ein großartiger Start in unsere Saison, die wir uns mit Sébastien Ogier teilen. Ich hoffe, dass ich von dort das Selbstvertrauen nehmen kann, aber das war unter Bedingungen, die ich gut kenne und mit denen ich mich wohl fühle, während Kroatien eine völlig neue Rallye für mich sein wird. Aber ich freue mich trotzdem sehr darauf, was wir dort machen können. Das Auto fühlte sich im Test wirklich gut an. Es ist schon eine Weile her, dass ich auf Asphalt gefahren bin und es ist verrückt, wie beeindruckend der Grip auf diesem Untergrund ist. Sie können auch wirklich schätzen, wie viel zusätzliche Leistung wir aus dem Hybrid haben. Es war ein bisschen wie eine finnische Straße mit vielen Kuppen und Sprüngen, was auf Asphalt nicht so üblich ist und ziemlich viel Spaß macht. Es gibt auch viel Dreck auf den Straßen und das zu bewältigen ist etwas, worin ich besser werden möchte. Ich möchte gute Leistungen bringen und eine saubere Rallye fahren, und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen können.»

Fahrer-WM Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 46 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 32 3 Sébastien Loeb (F), Ford 27 4 Gus Greensmith (GB), Ford 20 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 19 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 18 7 Craig Breen (GB), Ford 16 8 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 15 9 Andreas Mikkelsen (N), Skoda Rally2 12 10 Oliver Solberg (S), Hyundai 8