Evans/Toyota: «Kann mir keine Fehler mehr leisten»

Die diesjährige Saison der Rallye-Weltmeisterschaft mit den neuen Hybridfahrzeugen begann für den Vizechampion Elfyn Evans weitaus schlechter als erwartet, gerade einmal vier Punkte bei zwei Rallyes hat er geholt.

Der dritte Lauf bei der ersten Asphaltrallye der diesjährigen Weltmeisterschaft ist für den Vizechampion Elfyn Evans fast schon ein Neustart. Mit nur vier Punkten reist Evans im Toyota GR Yaris Rally1 nach Kroatien. Evans weiß, dass er von nun liefern muss, will er, bislang auf dem zwölften Tabellenplatz, im Titelkampf bleiben. Evans sagt, er könne sich «zu viele weitere Fehler nicht leisten.»

Der Toyota-Fahrer hatte einen schwierigen Start in die neue Hybrid-Ära der WRC und belegte den 12. Platz in der Meisterschaftswertung, nachdem er bei den ersten beiden Rallyes in Monte Carlo und Schweden nur vier Punkte erzielt hatte. Evans, der in den letzten beiden WRC-Jahren Zweiter hinter Sebastian Ogier wurde, war in Monte Carlo auf Podiumskurs, als er eine Böschung für mehr als 20 Minuten hinabrutschte und alle Hoffnungen auf eine solide Punkteausbeute zunichte machte.

Der Waliser war im Februar in einen Kampf mit seinem Teamkollegen Kalle Rovanpera um den Sieg bei der Rallye Schweden verwickelt, als er für ein wildes Finish auf der letzten Prüfung am Samstag mit zehn Strafsekunden belegt wurde. Am Sonntagmorgen musste er seinen GR Yaris abstellen, nachdem sein Toyota einen Hybridschaden gemeldet hatte.

Auf dem Weg zur Rallye Kroatien nächste Woche ist Evans bestrebt, seine Saison anzukurbeln, um seinen Meisterschaftsambitionen wieder Leben einzuhauchen. Der 33-Jährige ist auf Kroatiens Asphaltstraßen in Form, nachdem er letztes Jahr beim WRC-Debüt der Veranstaltung Zweiter wurde und den Sieg um 0,6 Sekunden an seinen Teampartner Sébastien Ogier verlor.

«Natürlich war es noch lange nicht der Jahresstart, den wir uns gewünscht haben, also müssen wir in Kroatien einen starken Start hinlegen», sagte Evans, der 42 Punkte hinter Tabellenführer Rovanperä liegt. «Es wird keine einfache Rallye, wir werden uns darauf konzentrieren, unser Bestes zu geben und sehen, ob wir ein paar gute Punkte mitnehmen können. Wir müssen nach vorne schauen, aber wir wissen auch, dass wir uns nicht zu viele andere Fehler leisten können, das ist ganz klar. Man muss sich auf die vor uns liegende Leistung konzentrieren und sie so gut wie möglich fahren.»

Der Waliser ergänzte: «Es ist wahr, dass die Rallye letztes Jahr für uns gut war. Ich denke, es gab vielleicht bestimmte Schleifen, wo wir Probleme hatten, wo wir einige Setup-Änderungen vorgenommen haben, die nicht ganz zu uns passten. Wir können jetzt versuchen, daraus zu lernen und sicherstellen, dass wir ein Auto haben, das für die Bedingungen geeignet ist und wir einen starken Lauf haben.»

Letzte Woche absolvierte Evans mit dem Toyota-Team einen Test vor dem Event in Kroatien, um ein detailliertes Programm zu durchlaufen und zu zeigen, dass die Entwicklung des neuen GR Yaris auf Asphalt voranschreitet.

«Es war schön, wieder im Auto zu sitzen, es war eine lange Pause», fügte er hinzu. «Wir hatten einen schnellen Test auf Schotter, aber es ist schön, wieder auf Asphalt zu sein, und bisher haben wir einige Optionen probiert. Es war eine besonders rutschige Straße, wie wir sie bei der Rallye Kroatien haben werden. Ich denke, mit diesen neuen Autos fühlt sich jetzt alles etwas normaler an, aber natürlich wollen wir uns weiter verbessern. Es ist schön zu sehen, dass einige Fortschritte kommen.»

Die Rallye Kroatien beginnt am kommenden Donnerstag mit dem Shakedown.