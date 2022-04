M-Sport Ford fühlt sich für Kroatien gut gerüstet

Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) macht für die erste reine Asphaltveranstaltung mit dem dritten Saisonlauf nach dem erfolgreichen Einstand zum zweiten Mal Station in Zagreb, M-Sport kommt mit vier Ford Puma Rally1.

Es ist erst das zweite Mal, dass die Rallye Kroatien im Rahmen der FIA Rallye-Weltmeisterschaft ausgetragen wird, nach dem erfolgreichen Debüt im Jahr 2021, bei dem die Veranstaltung eines der knappsten Ergebnisse erlebte, die der Sport je gesehen hat. Die Rallye wurde mit einigen der wildesten und aufregendsten Asphaltstrecken zu einem sofortigen Hit für Crews, Teams und Fans, wobei manche einige Prüfungen mit der Rallye Finnland verglichen, aber eben auf Asphalt.

Im Fokus: Adrien Fourmaux

Die diesjährige Ausgabe der Rallye Kroatien besteht aus 291 Wettkampfkilometern, verteilt auf 20 Sonderprüfungen in und um die historische Stadt Zagreb. Die Rallye Kroatien war letztes Jahr um diese Zeit nicht das einzige WRC-Debüt. M-Sport-Pilot Adrien Fourmaux gab dort seinen Einstand in der WRC-Kategorie und belegte dabei einen beeindruckenden fünften Gesamtrang. Um 1,1 Sekunden verpasste er dort seine erste Bestzeit.

In diesem Jahr geben die neuesten Rekruten von M-Sport, Pierre-Louis Loubet und Beifahrer Vincent Landais, ihr Debüt in einem Puma Hybrid Rally1 auf WRC-Niveau. Das Paar hat bereits Erfahrungen mit dem Puma Hybrid Rally1 nach 150 Bestzeitkilometern bei der Rallye Südbelgien im März sowie einem Test vor der Veranstaltung in den Wochen vor der Rallye gesammelt.

Gus Greensmith und Craig Breen hoffen, an ihre starken Leistungen auf dem Asphalt von Monte-Carlo anknüpfen zu können, wo Greensmith seine erste WRC-Bestzeit in seiner Karriere errang und Breen nach einem sehr konstanten Wochenende ein fantastisches Podiumsergebnis einfuhr.

In der WRC2-Kategorie ist das finnische Talent Jari Huttunen nach seinem Saisonstart in Schweden zurück in einem Ford Fiesta Rally2. Der Finne belegte in Schweden einen starken dritten WRC2-Rang und fühlt sich zunehmend zuversichtlich mit dem Fiesta. Die FIA Junior-Meisterschaft geht ebenfalls in ihre zweite Runde in Kroatien, wo die von M-Sport Polen gebaute Flotte von Fiesta Rally3-Fahrzeugen erneut antritt.

Teamchef Richard Millener sagte: «Wir freuen uns sehr auf die Rallye Kroatien nach einem ermutigenden Test vor der Veranstaltung, bei dem alle unsere Fahrer sehr gutes Feedback zum Auto gegeben haben. Nach der starken Leistung, die wir im Januar auf Asphalt in Monte-Carlo gesehen haben, freuen wir uns sehr auf diese Rallye nach einem etwas schwierigeren Event in Schweden. Ich freue mich darauf, dass Pierre-Louis in Kroatien zu uns kommt, wo wir zum zweiten Mal in dieser Saison eine vierköpfige Aufstellung präsentieren werden. Ich kenne Pierre-Louis jetzt schon eine Weile, er hat sehr hart in der Vorbereitung auf Kroatien gearbeitet und ist eine großartige Bereicherung für das Team.»

Millener weiter: «Es ist auch großartig, Jari wieder bei uns zu haben, wenn er in der WRC2 startet. Ich denke, er fühlt sich langsam mit dem Auto wohl und hat viel mit dem Team gearbeitet, damit sich alles richtig anfühlt. Er hat in Schweden eine solide Leistung gezeigt, also hoffen wir, in Kroatien mehr davon zu sehen.Die erste Veranstaltung in Kroatien im vergangenen Jahr war fantastisch, wir hatten eine ermutigende Pace mit dem Fiesta WRC, der nur eine begrenzte Entwicklung hatte, also bin ich unglaublich gespannt, wozu der Puma Hybrid Rally1 in der Lage ist. Der Fokus für alle im Team liegt bei diesem Event darauf, gute Punkte zu sammeln. Ich mochte auch die Stadt Zagreb und die leidenschaftlichen Rallye-Fans, die wir dort haben, und ich freue mich darauf, sie alle wiederzusehen.»

Craig Breen erklärte: «Ich freue mich sehr auf Kroatien, es ist eine Rallye, die mir sehr viel Spaß macht. Asphalt-Rallyes sind eigentlich das, was ich bevorzuge, also wird es großartig, wieder in Kroatien zu sein. Wir hatten letzte Woche einen wirklich guten Test, ich fand ein wirklich gutes Gefühl mit dem Auto und war mit allem zufrieden. Mal sehen, ob wir das Tempo, das wir in Monte gezeigt haben, unserer letzten Teil-Asphalt-Rallye, weiterbringen können. Es sollte eine gute Veranstaltung werden – wenn auch nicht hart – aber die Strecken sind ähnlich wie im letzten Jahr, es gibt einige neue, aber die meisten sind relativ gleich.»

Gus Greensmith meinte: «Nach der Leistung des Teams in Monte-Carlo bei einer sehr trockenen Version der Rallye sind wir sehr zuversichtlich für Kroatien und ich denke, der Test vor der Veranstaltung hat dies bestätigt. Wir starteten auf einer sehr ähnlichen Oberfläche wie bei der Rallye Monte Carlo, und das Auto fühlte sich sofort so lebhaft an. Es ist einfach ein so beeindruckendes Auto auf Asphalt, also fühlen wir uns sehr gut, ich freue mich sehr auf diese Rallye. Es ist lange her, also freuen wir uns darauf, loszulegen.»

Adrian Fourmaux führte an: «Letztes Jahr hatte ich in Kroatien meine erste Veranstaltung in einem WRC-Auto, also fühlt es sich an, als hätte sich nach einem ganzen Jahr der Kreis geschlossen. Wir freuen uns sehr, nach Kroatien zurückzukehren, wo ich letztes Jahr ein gutes Ergebnis erzielen konnte, und wieder auf den Asphalt zu kommen, bevor eine lange Reihe von Schotterveranstaltungen kommt. Ich denke, wir werden es wirklich genießen, es ist eine knifflige Rallye mit vielen verschiedenen Grip-Levels, aber es ist eine großartige Rallye, weil man zwischen den Prüfungen so viel Abwechslung hat. Das Team hat zu Beginn der Saison eine starke Leistung auf Asphalt gezeigt, also hoffen wir, danach in einer starken Position zu sein dieselbe Veranstaltung in einem WRC-Auto, also bin ich auch ziemlich glücklich darüber.»

Fahrer-WM Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 46 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 32 3 Sébastien Loeb (F), Ford 27 4 Gus Greensmith (GB), Ford 20 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 19 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 18 7 Craig Breen (GB), Ford 16 8 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 15 9 Andreas Mikkelsen (N), Skoda Rally2 12 10 Oliver Solberg (S), Hyundai 8