Kroatien: Citroën C3 Rally2 unter Rossel unschlagbar

Die Führenden der Eröffnungsetappe, Yohan Rossel und Valentin Sarreaud, dominierten die WRC2-Klasse das ganze Wochenende über und beendeten den dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft mit dem ersten Sieg.

Obwohl Eric Camilli und Stéphane Lefebvre in Bezug auf das Tempo mit den Führenden konkurrenzfähig waren, wurden sie durch Reifenschäden gebremst. Mit zwanzig Prüfungen und einer Wettbewerbsdistanz von fast 300 Kilometern auf engen, kurvenreichen Asphaltstraßen stellte die Rallye Kroatien sowohl Fahrer als auch Autos vor eine echte Herausforderung.

Nachdem Yohan Rossel im Januar bei der Rallye Monte-Carlo in der C3 Rally2 wertvolle Punkte gesammelt hatte, war er zurück in der WRC und verschwendete keine Zeit, um seinen Rivalen sein Tempo zu zeigen. An der Seite von Beifahrer Valentin Sarreaud nutzte Rossel das volle Potenzial des C3 Rally2, um nach der ersten Prüfung die Spitze der WRC2-Wertung zu übernehmen. Rossel und Sarreaud zeigten weiterhin eine solide Leistung, hielten sich aus Schwierigkeiten heraus und verwalteten ihre Führung das ganze Wochenende über, um ihren ersten Klassensieg in der WRC2 in der C3 Rally2 zu sichern. Rossel holte mit der zweitschnellsten Zeit in der Power Stage außerdem vier zusätzliche Punkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Stéphane Lefebvre und Beifahrer Andy Malfoy zeigten voller Zuversicht in die C3 Rally2 einige spektakuläre Leistungen, holten vier Bestzeiten in der WRC2 und schienen auf Kurs zu sein, viele Punkte zu sammeln. Leider verlor Lefebvre alle Hoffnung auf ein starkes Finish auf WP 13, als er sich einen Reifenschaden zuzog. Er wurde dennoch Siebter in der Klasse, nachdem er über einen Großteil des Wochenendes eine sehr gute Pace gezeigt hatte.

Eric Camilli und Thibault de la Haye traten zum ersten Mal bei der Rallye Kroatien in der C3 Rally2 an. Camilli, der für seine Geschwindigkeit bekannt ist, schien bereit zu sein, um ein Podium zu kämpfen, nachdem er sich mit den schwierigen kroatischen Straßen auseinandergesetzt hatte. Mit drei Etappensiegen lag das französische Ass auf dem dritten Platz, als auch er auf WP 13 einen Reifenschaden erlitt. Sie haben am späten Samstag und am Sonntag hart gepusht, um die Rallye Kroatien knapp außerhalb der Top 5 zu beenden.

Mads Östberg, der vom Citroën Rally Team Hungary bei der Therwoolin Boldogko Rally in der C3 Rally2 gemeldet wurde, holte seinen zweiten Gesamtsieg in dieser Saison in der ungarischen Rallye-Meisterschaft und bestätigte damit seine Führung in der Fahrerwertung.

Der Deutsche Rallye-Meister 2021 mit dem C3 Rally2, Marijan Griebel, will seinen Titel erfolgreich verteidigen. Der Deutsche bestätigte seine Absichten mit dem dritten Platz beim Saisonauftakt der ADAC Rallye Erzgebirge.

Yohan Rossel, Sieger in der Klasse WRC2 bei der Rallye Kroatien: «Wir haben seit Monte-Carlo sehr hart mit dem Team von PH Sport zusammengearbeitet und dieser Sieg ist für sie. Es ist mein erster Sieg auf diesem Niveau. Es war sehr wichtig, diese Rallye zu gewinnen, um große Punkte für die WRC2-Meisterschaft zu sammeln, das war natürlich das Ziel an diesem Wochenende. Nach der Eröffnungsphase haben wir die Führung übernommen. Danach haben wir das Potenzial des C3 Rally2 genutzt, um den Abstand zu vergrößern, dann unsere Position zu verwalten und Ärger zu vermeiden. Dieser Sieg ist sehr wichtig für die Meisterschaft.»