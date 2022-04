Trotz Reifenpechs: Rovanperä siegt in Kroatien

Kalle Rovanperä hat in einem spannenden Finale der Rallye Kroatien, der dritten Saisonstation, einen sensationellen Sieg errungen und seine Führung in der Rallye-Weltmeisterschaft weiter ausgebaut.

Bei einer Rallye, bei der ihm die Kenntnisse über die Prüfungen fehlten, nachdem er beim WRC-Debüt der Veranstaltung im Jahr 2021 früh ausgeschieden war, war Rovanperä zusammen mit Beifahrer Jonne Halttunen im Toyota GR Yaris Rally1 das ganze Wochenende über in hervorragender Form. An einem stark verregneten Freitag machte er das Beste aus seiner Position an der Spitze, um sechs der acht Prüfungen zu gewinnen und einen Vorsprung von mehr als einer Minute auf seine Konkurrenten herauszufahren. Ein Großteil dieses Vorsprungs ging am Samstagmorgen verloren, als er einen Reifenschaden erlitt, aber er kämpfte sich mit der siebten Bestzeit am Ende des Tages gut zurück und ging mit einem Vorsprung von fast 20 Sekunden in die entscheidende Etappe.

Er setzte diese Leistung in der ersten Etappe am Sonntag fort und baute seinen Vorsprung um mehr als 10 Sekunden aus. Das Wetter brachte jedoch eine weitere Wendung ins Heck, als ein plötzlicher Regenguss die vorletzte Prüfung beeinträchtigte. Mit zwei Regenreifen und zwei Reifen aus harter Mischung war Rovanperä bei den extrem rutschigen Bedingungen gegenüber denen mit weichen Reifen benachteiligt und verlor die Gesamtführung mit nur 1,4 Sekunden Vorsprung an Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1).

Showdown in Kroatien

Dies führte zu einem spannenden Showdown für die Power Stage am Ende der Rallye, wo die Bedingungen trocken und sonnig waren, wenn auch mit viel Schlamm, der auf die Straße gespült wurde, wie es auf allen Pisten der Fall war. Erneut auf einer Kombination aus Regenpneus und harten Reifen zeigte Rovanperä einen atemberaubenden Lauf, 5,6 Sekunden schneller als Tänak und 21,8 Sekunden schneller als alle anderen, um seinen zweiten Sieg in Folge und die maximale Punkteausbeute zu sichern. Damit erhöht sich sein Tabellenvorsprung nach drei Runden auf 29 Punkte. Es ist der vierte WRC-Sieg seiner Karriere für den 21-Jährigen – alles innerhalb von neun Veranstaltungen – und sein erster auf Asphalt.

Elfyn Evans verlor bereits am Freitagmorgen rund zwei Minuten, als er zwei Prüfungen mit einem Reifenschaden beendete. Nach zwei Bestzeiten wurde er Fünfter in der Gesamtwertung und Dritter in der Power Stage und sammelte einige wichtige Punkte für beide Meisterschaften, während er nach einem schwierigen Start in seine Saison weitermachen will. Das Team führt die Herstellerwertung nun mit 42 Punkten an.

Esapekka Lappi verpasste den größten Teil des ersten Tages, nachdem er auf der Eröffnungsprüfung einen großen Felsen getroffen und die Aufhängung seines Autos beschädigt hatte. Nach seinem Neustart am Samstag zeigte er bei seinem ersten Asphalt-Event im GR Yaris Rally1 eine beeindruckende Geschwindigkeit und holte sich im ersten Test am Sonntag den vierten Etappensieg des Wochenendes. Zusammen mit seinen drei Crews gewann das Team 14 der 19 Prüfungen der Veranstaltung und bestätigte damit die starke Leistung des neuen GR Yaris Rally1 für 2022.

Der Fahrer des TGR WRC Challenge Program, Takamoto Katsuta, wurde einen Platz hinter Evans Sechster und sammelte erneut Punkte für TGR WRT Next Generation.

Teamvhef Jari-Matti Latvala: «Das war heute eine unglaubliche Leistung von Kalle. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, mit seinen Reifen die letzte Prüfung und die Rallye zu gewinnen. Leider sahen unsere Informationen den Regen in der vorletzten Entscheidung nicht kommen und wir sahen, wie schwer es war, den Grip des harten Reifens zu bekommen. Und dann war die Power Stage so matschig und so rutschig, dass ich nicht weiß, wo Kalle diesen Speed hergenommen hat. Das Niveau, auf dem er jetzt spielt, ist unglaublich: Er zeigt keinen Druck und kann sehr cool bleiben und sich keine Sorgen machen. Er sieht wirklich wie der Mann aus, den es dieses Jahr in der Meisterschaft zu schlagen gilt. Mit unseren anderen Fahrern haben wir an diesem Wochenende nicht die besten Ergebnisse erzielt, aber ich denke, Elfyn musste einfach eine solide Fahrt hinlegen, und die drittschnellste Zeit auf der Power Stage war großartig für die Punkte, während Esapekkas Speed nach dem Neustart fantastisch war um zu sehen.»

Sieger Kalle Rovanperä: «Das fühlt sich für mich bisher wie der beste Sieg an. Es war so ein hartes Wochenende, die Bedingungen waren unglaublich schwierig und ich denke, jeder hatte irgendwann Probleme oder Momente. Heute war es wieder richtig hart. Es sah so aus, als würde es für uns zu schwierig werden, bei dem Wetter zu gewinnen. Wir haben viel Zeit im Regen verloren und wir dachten auch, dass die Reifenwahl für die letzte Prüfung nicht zu gut sein würde, da es so viel Schlamm gab. Aber wir haben uns einfach entschieden, es zu versuchen und hart zu pushen, und die Zeit war großartig. Es werden einige schwierigere Rallyes kommen, die die Straße auf Schotter öffnen, was eine neue Erfahrung für mich sein wird, aber im Moment bin ich natürlich glücklich: Die Pace ist wirklich gut und alles läuft gut.»

Fünfter Elfyn Evans: «Es war ein ziemlich schwieriger letzter Tag. Viel Regen, den wir nicht erwartet hatten, und mit vier harten Reifen war das sehr hart. Aber ich habe mich über den fünften Platz gefreut, das ist besser als gar nichts, und immerhin haben wir noch ein paar Punkte aus der Power Stage draufgelegt – das war so ziemlich so gut, wie wir es bei der Reifenwahl erwarten konnten unter diesen Bedingungen. Insgesamt war es wieder ein wirklich schwieriges Wochenende für uns. Wenn wir einen Start wie am Freitag hatten und praktisch schon Letzter waren, ist es schwierig, sich zu wehren. Aber wir versuchen, positiv nach Portugal zu blicken und auf Besserung zu hoffen. Gratulation an Kalle: Er hat das ganze Wochenende über einen unglaublichen Job gemacht und den Sieg eindeutig verdient.»

Esapekka Lappi: «Heute hat gut angefangen, aber dann waren die Bedingungen mit der etwas optimistischen Reifenwahl nicht auf unserer Seite. Dann ging das Selbstvertrauen einfach weg und ich wollte keinen dummen Fehler machen, also sank die Geschwindigkeit. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit unserem Speed an diesem Wochenende. Nach Freitag, denke ich, haben wir getan, was wir konnten. Ich habe nicht erwartet, dass wir bei diesen Bedingungen so viele Prüfungen gewinnen können, und das muss ich für die Zukunft mitnehmen. Es fühlt sich an, als hätten wir ein tolles Auto auf Asphalt: Für mich ist es besser als der Yaris WRC im Jahr 2018. Glückwunsch an Kalle: Er hat einen tollen Job gemacht, besonders auf der letzten Prüfung.»

Endstand nach 20 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:48:21,5 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 4,3 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 2:21,0 4 Breen/Nagle (IRL), Ford + 3:07,3 5 Evans/Martin (GB), Toyota + 3:46,0 6 Katsuta/Johnston (JP/IRL), Toyota + 8:08,5 7 Rossel/Sarreaud (F), Citroën + 10:01,6 8 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Skoda + 11:01,5 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Skoda + 11:11,9 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Skoda + 11:48,5

Fahrer-WM Stand nach 3 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 76 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 47 3 Craig Breen (GB), Ford 30 4 Sébastien Loeb (F), Ford 27 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 27 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 26 7 Gus Greensmith (GB), Ford 20 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 19 9 Elfyn Evans (GB), Toyota 17 10 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 15